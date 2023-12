COP28, dalle fonti fossili alle rinnovabili: cos’è il Global Stocktake approvato oggi

MeteoWeb

Il Global Stocktake, approvato oggi, durante la COP28, Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fornisce le linee guida essenziali per preservare l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C entro la fine del secolo, rispetto ai livelli preindustriali, come indicato dalla comunità scientifica per prevenire eventi meteorologici catastrofici. I punti chiave del Global Stocktake includono:

Abbandono dei combustibili fossili: Si sottolinea la necessità di abbandonare gradualmente l’uso dei combustibili fossili, accelerando questa transizione nel corso del decennio attuale, al fine di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Aumento della capacità di energia rinnovabile: Viene proposto di triplicare la capacità di energia rinnovabile su scala globale e raddoppiare il tasso annuo medio di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030. Decrescita del carbone non abbattuto: Si suggerisce di accelerare gli sforzi per ridurre gradualmente la produzione di energia da carbone non abbattuto, cioè senza tecnologie di cattura e stoccaggio. Sviluppo di sistemi energetici a Zero Emissioni Nette: Si invita a accelerare a livello mondiale verso sistemi energetici a zero emissioni nette, utilizzando combustibili a zero e a basso contenuto di carbonio, preferibilmente prima o attorno alla metà del secolo. Avanzamento delle tecnologie a Zero Emissioni: Si incoraggia l’accelerazione nelle tecnologie a zero e basse emissioni, inclusi settori come energie rinnovabili, nucleare, e tecnologie di abbattimento e rimozione, come la cattura e l’utilizzo del carbonio e lo stoccaggio. Questo è particolarmente importante nei settori difficili da decarbonizzare e nella produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Riduzione sostanziale delle emissioni di CO₂ e Metano: Si propone di accelerare e ridurre in modo significativo le emissioni di biossido di carbonio a livello globale, con particolare attenzione alle emissioni di metano entro il 2030. Riduzione delle emissioni nel trasporto stradale: Si incoraggia l’accelerazione della riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto su strada attraverso una serie di interventi, inclusi lo sviluppo delle infrastrutture e la diffusione rapida di veicoli a zero e a basse emissioni. Eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili: Si suggerisce di eliminare gradualmente i sussidi inefficaci ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o non supportano transizioni verso fonti energetiche più sostenibili, facendolo nel minor tempo possibile.