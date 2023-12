La COP28 si è trasformata in una “fiera commerciale sui combustibili fossili”

MeteoWeb

“Quella che doveva essere una grande trattativa sul trattato sul clima si è trasformata in un’enorme fiera commerciale. Cosa ancora più divertente è che l’attenzione è rivolta alla produzione di combustibili fossili, che il trattato delle Nazioni Unite dovrebbe frenare”. Il Dott. David Wojick, analista indipendente che lavora nei campi di scienza, tecnologia e politica, utilizza queste parole per descrivere la COP28, la 28esima Conferenza della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso a Dubai. In un articolo pubblicato su Cfact, Wojick ricorda il “numero sorprendente di partecipanti” alla COP28, “con oltre 100.000 iscritti ufficiali, più del doppio del record precedente” ma evidenzia che “il numero dei negoziatori effettivi del trattato sul clima è di qualche centinaio, quindi forse l’1% al massimo. L’area delle trattative è piccola e recintata, mentre l’area riservata ai partecipanti generali è enorme”.

“Cosa fa il restante 99% (o 99.000 persone)” durante le due settimane della COP28? “Parlano tra loro e gran parte di questi discorsi sono apparentemente legati al business perché molti dei partecipanti sarebbero professionisti aziendali o commerciali che concludono affari. Diversi osservatori verdi si sono lamentati del fatto che la COP si sia trasformata in una fiera commerciale. I combustibili fossili sono un’industria enorme e in crescita, ma è divertente che la conferenza presumibilmente progettata per frenare quell’industria stia, in realtà, facilitandola alla grande”, afferma Wojick.

“Del resto, questa è un’opportunità per gli imprenditori per parlare con i funzionari della politica energetica e del commercio della maggior parte dei Paesi del mondo, in particolare quelli ricchi di energia. Molte delegazioni governative probabilmente includono gruppi commerciali alla ricerca di un’azione sui combustibili fossili. Ad esempio, la Nigeria, ricca di petrolio, conta ben 1.411 partecipanti. Anche altri Paesi africani ricchi di energia hanno inviato grandi delegazioni, tra cui Kenya, Tanzania e Marocco. Lo stesso vale per i grandi produttori di energia in tutto il mondo”, continua il Dott. Wojick.

Wojick spiega come la COP28 sia “organizzata appositamente per facilitare i contatti”, con grandi padiglioni. “Molti Paesi hanno un padiglione, probabilmente con un funzionario commerciale o un gruppo residente. Anche le banche di sviluppo e i gruppi commerciali hanno padiglioni. Diverse università hanno padiglioni; ci si chiede cosa stiano cercando. Invece, le aziende hanno mostre ufficiali e non ufficiali, così come molti altri gruppi. Ci sono anche eventi collaterali. Nel complesso, ci sono migliaia di mostre ed eventi collaterali”, prosegue.

Wojick parla anche dell’aspetto economico di una COP: “se il partecipante medio spendesse solo 3.000 dollari, si tratterebbe di circa 300 milioni di dollari in nuovi soldi che andrebbero a beneficio dell’economia locale. Non c’è da stupirsi che i Paesi competano pesantemente per ospitare una COP delle Nazioni Unite”.

“Tornando al business, è divertente che il Presidente della COP28 sia stato criticato per aver menzionato la conclusione di alcuni accordi collaterali sul petrolio e sul gas, essendo lui un grande dirigente del settore petrolifero e del gas. Probabilmente ci sono molte più persone e ore spese negli accordi sui combustibili fossili di quante ne vengono impiegate nei negoziati sul clima della COP, forse migliaia di più. Se l’industria dei combustibili fossili sta sfruttando le COP delle Nazioni Unite per crescere, questo potrebbe essere un buon motivo per continuare ad averle. Ma sicuramente è divertente”, conclude con ironia il Dott. David Wojick.