COP28, Guterres: “per la prima volta sì all’uscita dai fossili, speriamo non avvenga troppo tardi”

MeteoWeb

Il Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, commenta l’accordo siglato alla COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si è conclusa oggi a Dubai. “Per la prima volta, il risultato riconosce la necessità di abbandonare i combustibili fossili, dopo molti anni in cui la discussione su questo tema è stata bloccata“, ha detto Guterres in una dichiarazione alla chiusura della COP28. “A coloro che si sono opposti a un chiaro riferimento all’eliminazione graduale dei combustibili fossili nel testo della COP28 – ha aggiunto Guterres –, voglio dire che l’eliminazione graduale dei combustibili fossili è inevitabile, che piaccia o no. Speriamo che non arrivi troppo tardi”.

“Naturalmente, le tempistiche, i percorsi e gli obiettivi saranno diversi per i Paesi a diversi livelli di sviluppo – ha detto ancora il Segretario generale -. Ma tutti gli sforzi devono essere coerenti con il raggiungimento dell’azzeramento globale entro il 2050 e con il mantenimento dell’obiettivo di 1,5°C. E i Paesi in via di sviluppo devono essere sostenuti in ogni fase del percorso. L’era dei combustibili fossili deve finire – e deve finire con giustizia ed equità”.