COP28, l’Italia aderisce al Fondo Amazzonia

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sottoscritto la propria adesione al Fondo Amazzonia, incontrando i rappresentanti della Banca Interamericana di sviluppo (IDB) nel corso della COP28 in svolgimento a Dubai. Un’adesione – sottolinea il MASE – che testimonia le priorità assegnate dal Ministero alla protezione del patrimonio naturale e della biodiversità. Il Fondo, attivo dal 2021, si pone l’obiettivo di sostenere le entità pubbliche e private della regione Amazzonica nella pianificazione ed attuazione di modelli di sviluppo sostenibile, in particolare nelle tematiche legate alla protezione della biodiversità e del suolo, all’uso sostenibile delle risorse forestali, agricoltura e allevamento sostenibile e alla creazione di catene di valore per lo sviluppo delle comunità locali e indigene, donne e giovani.

L’adesione all’Amazon Bioeconomy and Forest Management Fund (AMZ) per 5 milioni di euro si inserisce nell’Iniziativa “Amazzonia Forever”, e rappresenta la continuazione di un percorso di collaborazione che potrà ampliare i rapporti di cooperazione ambientale del Ministero con i Paesi beneficiari dell’Iniziativa (Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana e Suriname) e con gli altri Paesi donatori del Fondo (Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito) per lo sviluppo sostenibile della regione amazzonica.