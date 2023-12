COP28: nasce l’alleanza di imprese Uneza per accelerare la transizione energetica

MeteoWeb

Alla COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso a Dubai, le utility globali e regionali dell’energia, gli sviluppatori e i leader tecnologici dei sistemi energetici di tutto il mondo hanno costituito la “Utilities for Net Zero Alliance” (Uneza), allineando una parte significativa della comunità elettrica globale all’obiettivo di accelerare la transizione energetica. Lo rende noto con un comunicato il gruppo Edp, uno dei firmatari. Le aziende hanno approvato la “Uae Declaration of Action'” di Dubai e hanno chiesto all’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (Irena) di guidare il segretariato di Uneza. L’obiettivo principale dell’alleanza è promuovere l’adozione accelerata delle energie rinnovabili e la costruzione delle infrastrutture necessarie.

Uneza offre una piattaforma per affrontare le strozzature della catena di approvvigionamento, sostenere il flusso di capitali per la trasformazione del settore energetico nel Sud del mondo e impegnarsi con i responsabili politici e le autorità di regolamentazione.