COP28, negoziati ai tempi supplementari: nuova bozza attesa nella notte

La COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in corso a Dubai, proseguirà almeno fino alle prime ore di domani, mercoledì 13 dicembre. Lo ha reso noto la presidenza degli Emirati della COP28, indicando come ora di massima le 3 del mattino. Nel caso in cui i negoziati non arriveranno a conclusione per quell’ora, si potrebbe entrare ufficialmente in una proroga della scadenza (oggi a mezzanotte). Il testo finale dell’accordo che i Paesi sono chiamati ad adottare in plenaria richiederà il consenso di tutte le parti.

La presidenza della COP sperava di concludere il vertice di due settimane entro oggi, ma gli scontri sul testo dell’accordo stanno costringendo i delegati ai tempi supplementari. Un portavoce della COP28 ha fatto sapere che il Presidente, Sultan Al Jaber, terrà riunioni fino all’una di notte ora italiana, nel tentativo di raggiungere un compromesso. Intanto uno sprazzo di ottimismo è arrivato dall’inviato statunitense per il clima, John Kerry, che ha afferma che la nuova bozza di testo, ancora in fase di elaborazione, sta facendo progressi sui combustibili fossili.

Proprio l’eliminazione graduale dei cambiamenti climatici rappresenta l’intoppo più grande, con il blocco guidato dall’Arabia Saudita che si rifiuta di accettare. L’Unione Europea e altri 130 Paesi, tra cui USA e Brasile, spingono per un accordo più ambizioso, che preveda il phase-out da petrolio, gas e carbone.