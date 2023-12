COP28, il presidente Al Jaber: “petrolio e gas serviranno nella transizione”

MeteoWeb

“Non possiamo semplicemente spegnere il sistema energetico odierno mentre costruiamo quello di domani: altrimenti, rischiamo di bloccare il progresso socio-economico e minare il sostegno per una ambiziosa azione sul clima“: è quanto ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, Sultan Al Jaber, presidente della COP28 che si e aperta ieri a Dubai, in merito alla transizione energetica. Per Al Jaber “dobbiamo costruire una risposta alla crisi climatica che non lasci indietro nessuno: 750 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità e la popolazione globale crescerà di 500 milioni entro il 2030. Dobbiamo venire incontro a questa domanda nella maniera più sostenibile e allo stesso tempo assicurare la sicurezza energetica, l’accessibilità e la convenienza“.