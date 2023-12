La COP28 come “punto di svolta” per i sistemi agroalimentari

MeteoWeb

Il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), QU Dongyu, ha sottolineato l’importanza della COP28 come “punto di svolta” per i sistemi agroalimentari globali. Durante un evento di alto livello alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima a Dubai, QU Dongyu ha esortato la comunità internazionale a trasformare questa occasione in un punto di svolta con azioni concrete.

“I sistemi agroalimentari offrono vantaggi tripli per il clima, le persone e la natura“, ha dichiarato QU Dongyu, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide climatiche attraverso soluzioni sostenibili. Ha incoraggiato i partecipanti a utilizzare la COP28 come un’opportunità per lavorare insieme, formare partenariati significativi e trasformare le parole in azioni tangibili.

Nel suo intervento, QU Dongyu ha ribadito la necessità di trasformare i sistemi agroalimentari rendendoli più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Ha evidenziato l’urgenza di questa trasformazione, considerando che milioni di persone dipendono direttamente o indirettamente da questi sistemi per il proprio sostentamento.

Il Direttore Generale ha elogiato gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per la dichiarazione di azione sull’agricoltura, l’alimentazione e il clima, incoraggiando la comunità internazionale a tradurre rapidamente le intenzioni in azioni. Ha sottolineato l’importanza di stabilire partenariati e utilizzare la scienza, l’innovazione e la tecnologia per affrontare le sfide climatiche.

L’evento della FAO ha anche visto interventi di altri leader, tra cui il Sottosegretario Generale Rabab Fatima e il Presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) Alvaro Lario. Entrambi hanno evidenziato l’importanza di conferenze future per creare cambiamenti significativi nei sistemi agroalimentari.

In parallelo, il Direttore Generale della FAO ha partecipato a un evento sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nel settore agroalimentare. Ha sottolineato il ruolo cruciale della scienza e dell’innovazione nel plasmare il futuro, evidenziando l’impegno della FAO nell’utilizzo dell’IA per affrontare il cambiamento climatico.

Qu Dongyu ha riconosciuto il potenziale rivoluzionario dell’IA nei sistemi agroalimentari, rendendoli più resilienti e sostenibili. Ha enfatizzato l’importanza dei big data nella previsione delle sfide agricole e ha presentato iniziative della FAO, come l’iniziativa Earth Map in collaborazione con Google.

Il Direttore Generale ha concluso l’evento esprimendo l’entusiasmo della FAO nel co-creare l’agricoltura del futuro attraverso la collaborazione con partner come Bloom Africa. Ha immaginato un futuro con una produzione migliorata, un’alimentazione di qualità, un ambiente sano e una vita migliore per tutti.