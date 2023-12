Covid, nuovo studio dimostra l’inefficacia del distanziamento sociale

MeteoWeb

Ricercatori britannici hanno scoperto come il rischio di infezione da Covid varia in base alla vicinanza e alla durata dell’esposizione a una persona infetta. Per comprendere la probabilità di trasmissione del Covid dopo l’esposizione, i ricercatori dell’Università di Oxford hanno utilizzato i dati dell’app NHS Covid con 7 milioni di contatti in Inghilterra e Galles. Il loro studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha rivelato che, più che la vicinanza, è la durata dell’esposizione alle persone affette da Covid che può aumentare la probabilità di infezione.

Esposizioni più lunghe a distanze maggiori avevano rischi simili a esposizioni più brevi a distanze più ravvicinate. La probabilità di trasmissione confermata da un test positivo segnalato aumentava inizialmente in modo lineare con la durata dell’esposizione (1,1% per ora) e continuava ad aumentare per diversi giorni. Sebbene la maggior parte delle esposizioni fossero brevi, le trasmissioni in genere derivavano da esposizioni che duravano da un’ora a diversi giorni. I nuclei familiari hanno rappresentato circa il 6% dei contatti ma il 40% delle trasmissioni.

“Con una preparazione sufficiente, entro poche settimane dall’emergere di un nuovo agente patogeno potrebbero essere eseguite analisi del rischio precise ma che preservino la privacy e che possano informare le misure di sanità pubblica, basate sulla tracciamento digitale dei contatti”, ha affermato Luca Ferretti, del Dipartimento di Medicina di Oxford.

Lo studio

Lo studio ha analizzato 7 milioni di contatti Covid dall’app tra aprile 2021 e febbraio 2022, coinvolgendo 23 milioni di ore di esposizione e 240.000 test positivi segnalati. I contatti sono stati valutati in base ai punteggi di prossimità, durata e infettività calcolati dall’app, che sono stati poi utilizzati per stimare il rischio di trasmissione.

La durata dell’esposizione è un fattore chiave

Il distanziamento sociale è stato uno dei pilastri delle misure di risposta alla pandemia di Covid, ma questo studio rivela l’inefficacia di tali misure. “Tutti si concentravano sulla distanza. C’era la regola della distanza di 1 o 2 metri nei negozi e nelle stazioni. Ma la distanza non avrebbe mai dovuto essere la priorità“, ha dichiarato Ferretti a Euronews Next. “Una volta che si è a breve distanza da qualcuno, è la durata che conta. Se si è esposti per dieci secondi, bisogna essere molto sfortunati perché le particelle della bocca della persona infetta arrivino alla bocca o al naso. Ma se si rimane lì un’ora, ovviamente si tenterà la fortuna sessanta volte in più rispetto a un minuto”.

Non esiste una regola d’oro su quanto tempo si possa trascorrere con una persona infetta prima di contrarre il Covid, poiché questo può cambiare a seconda di ciò che la persona infetta sta facendo. Ad esempio, se la persona in questione tossisce molto, si hanno più possibilità di contrarre l’infezione. Ma, in linea generale, più tempo si trascorre con un’altra persona malata, più è probabile il contagio, anche mantenendo sempre una distanza di due metri. “In realtà, molte delle persone che si ammalavano venivano probabilmente contagiate da membri della loro famiglia perché stavano insieme più di 8 ore al giorno“, analizza Ferretti.

I risultati hanno mostrato implicazioni immediate per il tracciamento dei contatti. “Abbiamo scoperto che la durata cumulativa dell’esposizione a individui infetti è un fattore predittivo chiave della trasmissione nella pandemia di Covid e deve essere presa in considerazione in preparazione a future epidemie di agenti patogeni respiratori”, ha affermato Ferretti. “Poiché la durata dell’esposizione a casi noti può solitamente essere ricordata senza il supporto di strumenti digitali, potrebbe essere immediatamente incorporata nelle interviste manuali di tracciamento dei contatti”, hanno affermato i ricercatori.

Implicazioni anche per il futuro

Gli autori dello studio hanno aggiunto che, se implementate su larga scala, le app di tracciamento dei contatti per le malattie infettive hanno un potenziale non solo come interventi per ridurre la trasmissione, ma anche come strumenti per sviluppare una comprensione epidemiologica quantitativa. Fare questo e tradurlo in interventi migliorati richiede tempo. “Dovremmo sforzarci di accelerare e migliorare questo processo come passo fondamentale verso la preparazione alle future epidemie”, hanno affermato i ricercatori nello studio.

“Naturalmente la distanza è ancora importante“, afferma Ferretti, “ma una volta stabilito questo aspetto, dobbiamo parlare della durata”. Secondo il ricercatore, la durata del contatto con una persona infetta è “qualcosa che onestamente non è stato considerato molto nella risposta alle pandemie e che avrebbe dovuto essere preso in considerazione”.

Gli autori dello studio hanno, inoltre, chiesto lo sviluppo di strumenti e metodi per la misurazione quantitativa del rischio e la loro integrazione negli strumenti di sanità pubblica per i benefici che possono apportare ora e nella preparazione ad una rapida implementazione all’inizio della prossima pandemia.

