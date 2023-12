Uno spettacolo di stelle cadenti mai visto prima: questa settimana una pioggia di meteore inedita

MeteoWeb

La Terra potrebbe registrare uno sciame meteorico completamente nuovo questo dicembre, quando il nostro pianeta entrerà in un flusso di detriti lasciati attorno al Sole da una cometa “near-Earth“. Queste stelle cadenti sembreranno scaturire dalla direzione della stella Lambda-Sculptoris, il che significa che un potenziale nome per questa pioggia di meteore potrebbe essere “Lambda-Sculptoridi”. Il progenitore del potenziale nuovo sciame meteorico è la cometa 46P/Wirtanen, che è stata scoperta nel 1948 e orbita attorno al Sole ogni 5,4 anni, molto più rapidamente di altre comete, come la cometa di Halley, che impiega circa 75 anni per orbitare attorno alla nostra stella.

Le meteore della cometa 46P/Wirtanen, lo studio

Un team di scienziati guidati dall’astronomo dell’Observatoire de Paris Jeremie Vaubaillon ha voluto indagare sul motivo per cui la Terra non avesse mai sperimentato prima uno sciame meteorico creato dai detriti della cometa 46P/Wirtanen. Ciò che hanno scoperto gli studiosi è che un evento del genere dovrebbe verificarsi martedì 12 dicembre 2023.

“I risultati mostrano un possibile incontro previsto per il 12 dicembre 2023, tra le 8:00 e le 12:30 UTC. Il livello di attività della pioggia è altamente incerto a causa dell’assenza di eventi passati segnalati,” hanno spiegato i ricercatori in un articolo in cui discutono i loro risultati, pubblicati su arXiv e pronti per la pubblicazione su Astronomy & Astrophysics. “Nel complesso, le osservazioni ottimali nel giorno previsto sarebbero attese dall’Australia orientale, dalla Nuova Zelanda e dall’Oceania“.

Gli sciami meteorici

Gli sciami meteorici si creano quando la Terra attraversa nubi di detriti lasciati dalle comete mentre si avvicinano al Sole. Quando la radiazione della nostra stella la riscalda, il materiale solido all’interno della cometa si trasforma direttamente in gas attraverso un processo chiamato sublimazione. Quando questo gas erutta dal guscio ghiacciato esterno e fuoriesce dalla cometa, libera i detriti che formano le code e le aure distintive – o chioma – di questi corpi cosmici ghiacciati.

Questi detriti possono anche depositarsi in flussi attorno al Sole che la Terra attraversa poi nello stesso periodo all’incirca ogni anno durante il nostro viaggio di 365,3 giorni attorno alla nostra stella. Quando ciò accade, frammenti di detriti entrano nell’atmosfera terrestre a velocità impressionate, circa 100 volte più veloci della velocità massima di un caccia Lockheed Martin F-16. Mentre lo fanno, questi frammenti bruciano in alto sopra la Terra, creando scie luminose in caso di piccoli frammenti, mentre i più grandi, delle dimensioni di un ciottolo, esplodono come bolidi luminosi. La velocità dipende da una serie di variabili, incluso l’angolo con cui i frammenti entrano nell’atmosfera terrestre.

Gli sciami meteorici prendono il nome dagli oggetti nel cielo da cui sembrano provenire le scie luminose. Ad esempio, lo sciame meteorico delle Perseidi ha origine dai detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle, e sembra fluire sulla Terra dalla costellazione del Perseo.

La cometa 46P/Wirtanen

La cometa 46P/Wirtanen, larga circa 1 km e mezzo, fa parte della famiglia delle comete di Giove, che hanno orbite determinate dalla gravità del gigante gassoso e tendono ad orbitare attorno al Sole con un periodo inferiore a 20 anni. L’ultima volta che si è avvicinata alla Terra è stata il 16 dicembre 2018, arrivando a circa 7,22 milioni di miglia dal nostro pianeta, momento in cui gli scienziati hanno scoperto che si tratta di una cosiddetta “cometa iperattiva“, cioè rilascia più acqua di quanto avviene per un corpo ghiacciato della stessa dimensione. Tuttavia, nessuno sciame meteorico è stato ancora associato alla cometa 46P/Wirtanen.

Per scoprire il motivo di ciò, il team ha utilizzato una varietà di modelli per calcolare il rilascio di materiale dalla cometa 46P/Wirtanen, quindi ha calcolato come queste particelle si comporterebbero dopo l’espulsione e, successivamente, il tipo di flusso di detriti che ciò creerebbe. Il team ha concluso che un flusso di meteoroidi associato a questa cometa potrebbe essere entrato in contatto con la Terra diverse volte in passato, ma la bassa velocità di ingresso dei detriti nell’atmosfera del nostro pianeta potrebbe avere impedito la manifestazione degli sciami meteorici.

“Sono stati trovati diversi incontri passati con la Terra e il flusso, ma a nostra conoscenza non è stata segnalata alcuna osservazione. Ciò è probabilmente dovuto alla velocità di espulsione piuttosto insolita necessaria per portare particelle di grandi dimensioni sulla Terra,” ha spiegato il team. Gli studiosi hanno così scoperto che la Terra è destinata ad incontrare questo flusso in un futuro molto prossimo, che potrebbe portare alla prima pioggia di meteore Lambda-Sculptoridi registrata.

“L’osservazione e il successivo resoconto di questo sciame sarebbero di enorme interesse scientifico poiché porrebbero dei limiti sulla distribuzione dimensione-frequenza delle particelle di grandi dimensioni per la cometa,” ha concluso il team. “Tuttavia, le osservazioni saranno impegnative a causa della bassa velocità di ingresso e delle dimensioni relativamente piccole dei meteoroidi. Incoraggiamo fortemente gli appassionati a eseguire osservazioni scientifiche e inviare i loro rapporti all’International Meteor Organization“.

Un altro sciame meteorico, le famose Geminidi, raggiungerà il picco più o meno nello stesso periodo, nelle notti del 13 e 14 dicembre.