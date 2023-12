Ecoansia: cause e sintomi dell’ansia legata al cambiamento climatico

MeteoWeb

Cos’è l’eco-ansia climatica, l’ansia per cambiamento climatico

L’eco-ansia climatica, o ansia per il cambiamento climatico, è una risposta emotiva alla consapevolezza dei cambiamenti climatici. Può essere definita come una preoccupazione o un’ansia cronica per il destino dell’ambiente naturale, in particolare per gli effetti del cambiamento climatico.

L’origine del termine

Il concetto di ecoansia è stato coniato dal filosofo ambientale australiano Glenn Albrecht nel 2003. Albrecht ha definito l’ecoansia come “una forma di sofferenza psicologica causata dalla consapevolezza della perdita o della minaccia dell’ambiente naturale“. Il termine è stato poi adottato da altri studiosi e professionisti della salute mentale, che hanno iniziato a studiare il fenomeno e a sviluppare strategie per affrontarlo.

Ecoansia, i sintomi

I sintomi dell’ecoansia possono essere suddivisi in tre categorie principali:

Emozioni

preoccupazione per il futuro del pianeta;

paura di eventi climatici estremi;

senso di impotenza o disperazione;

tristezza, rabbia o senso di colpa.

Pensieri

catastrofismo, ovvero la tendenza a pensare al peggio;

tendenza a pensare ossessivamente a un problema;

difficoltà a concentrarsi o a prendere decisioni.

Comportamenti

evitare di notizie o informazioni sul cambiamento climatico;

ritiro sociale;

difficoltà a dormire;

aumento della frequenza cardiaca o della sudorazione.

I sintomi dell’ecoansia possono essere lievi o gravi e possono interferire con la vita quotidiana della persona. In alcuni casi, l’ecoansia può portare a depressione, disturbi del sonno e altri problemi di salute mentale.

Le cause dell’ecoansia

Le cause dell’ecoansia sono complesse e non sono ancora del tutto comprese. Tuttavia, si ritiene che siano dovute a una combinazione di fattori, tra cui:

L’esposizione alle notizie e alle informazioni sul cambiamento climatico. L’esposizione a notizie negative e allarmanti sul cambiamento climatico può aumentare la preoccupazione e l’ansia;

L'esperienza personale di eventi climatici estremi. L'esperienza di eventi climatici estremi, come inondazioni, incendi o siccità, può portare a un senso di vulnerabilità e insicurezza;

La preoccupazione per l'impatto del cambiamento climatico sulle persone e sugli animali. La preoccupazione per l'impatto del cambiamento climatico sulle persone e sugli animali può portare a un senso di tristezza, rabbia o senso di colpa.

Altri fattori che possono contribuire all’ecoansia includono:

La personalità. Le persone che sono più sensibili alle minacce e che hanno una visione più catastrofica del mondo possono essere più propense a sperimentare l’ecoansia;

L'età. I giovani adulti sono più propensi a sperimentare l'ecoansia, probabilmente perché sono più consapevoli dei cambiamenti climatici e perché si preoccupano maggiormente del futuro del pianeta,

L’ecoansia è un fenomeno in crescita, in particolare tra i giovani. Uno studio del 2020 ha rilevato che il 70% dei giovani adulti statunitensi è preoccupato per il cambiamento climatico e che il 50% si sente ansioso o depresso al riguardo.

Come affrontare l’ecoansia

Ci sono una serie di cose che le persone possono fare per gestire i sintomi dell’ecoansia. Questi includono:

Informarsi sul cambiamento climatico

La prima cosa da fare per affrontare l’ecoansia è informarsi sul cambiamento climatico. Più sai, meglio puoi capire la situazione e sentirti più preparato. Tuttavia, è importante evitare di esporsi a notizie negative e allarmanti in modo eccessivo, in quanto questo potrebbe peggiorare i sintomi dell’ansia.

Attività di sensibilizzazione o volontariato

Partecipare ad attività di sensibilizzazione o volontariato per il cambiamento climatico può essere un modo utile per sentirsi più in controllo e a fare la differenza. Ci sono molte organizzazioni che lavorano per combattere i cambiamenti climatici e che cercano volontari.

Prendersi cura di se stessi

È importante prendersi cura di se stessi anche quando si sta affrontando l’ecoansia. Dormite a sufficienza, mangiate sano e fate esercizio regolarmente. Anche la pratica di tecniche di rilassamento come la meditazione o lo yoga può essere utile.

Cercate un gruppo di supporto

Parlare con altre persone che condividono le preoccupazioni può essere un modo utile per sentirsi meno solo e trovare strategie per affrontare l’ansia. Ci sono molti gruppi di supporto online e nella tua comunità che possono aiutarti.

Se l’ecoansia sta interferendo con la vostra vita quotidiana, è importante chiedere aiuto a un professionista della salute mentale. Un terapista può aiutarti a sviluppare strategie per gestire i tuoi sintomi e migliorare la tua salute mentale.

Ecco alcuni suggerimenti specifici per affrontare l’ecoansia:

Stabilite dei limiti. Non è possibile controllare tutto ciò che accade nel mondo, quindi è importante stabilire dei limiti su ciò che potete gestire e su ciò che potete controllare. Limitare il tempo che passate a leggere o guardare notizie sui cambiamenti climatici può aiutare a ridurre l’ansia;

Concentratevi su ciò che potete fare. Invece di concentrarsi su ciò che non potete controllare, concentratevi su ciò che potete fare per fare la differenza. Ci sono molte cose che potete fare per aiutare a combattere i cambiamenti climatici, come ridurre il consumo di energia e rifiuti, usare mezzi di trasporto sostenibili e sostenere le aziende e le organizzazioni che si impegnano per la sostenibilità;.

Cercate un gruppo di supporto. Parlare con altre persone che condividono le vostre preoccupazioni può essere un modo utile per sentirsi meno soli e trovare strategie per affrontare l'ansia.

È importante ricordare che non siete soli. L’ecoansia è una risposta normale a una crisi globale. Ci sono molte cose che potete fare per gestire i sintomi e sentirvi meglio.

Cosa possiamo fare ogni giorno nella notta contro il cambiamento climatico

Ci sono davvero molte azioni che possiamo fare ogni giorno per la lotta contro il cambiamento climatico. Ecco alcuni esempi quotidiani:

Ridurre il nostro consumo di energia. Possiamo farlo spegnendo le luci quando non le usiamo, spegnendo i dispositivi elettronici quando non li usiamo, isolando la nostra casa e usando elettrodomestici efficienti dal punto di vista energetico;

Ridurre il nostro consumo di acqua. Possiamo farlo chiudendo l'acqua quando ci laviamo i denti o ci facciamo la barba, riparando le perdite d'acqua e utilizzando meno acqua per l'irrigazione;

Ridurre il nostro consumo di rifiuti. Possiamo farlo riducendo il nostro consumo di prodotti usa e getta, riciclando e compostando;

Muoverci in modo sostenibile. Possiamo farlo camminando, pedalando, usando i mezzi pubblici o condividendo l'auto;

Sostenere le aziende e le organizzazioni che si impegnano per la sostenibilità. Possiamo farlo acquistando prodotti e servizi da queste aziende e sostenendo le loro campagne;

Ecco alcuni esempi specifici di azioni che possiamo intraprendere:

Se viviamo in un appartamento, possiamo installare lampadine a LED e termostati programmabili;

Se abbiamo un giardino, possiamo installare un sistema di irrigazione automatico;

Se facciamo la spesa, possiamo portare con noi borse riutilizzabili;

Se andiamo a lavoro, possiamo camminare, pedalare o usare i mezzi pubblici;

Se mangiamo fuori, possiamo scegliere ristoranti che servono cibo locale e sostenibile.

Ognuno di noi può fare la differenza adottando uno stile di vita più sostenibile. Anche piccole azioni come quelle elencate sopra, soprattutto se fatte da molte persone, possono avere un impatto significativo.