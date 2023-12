El Niño incalza: Australia nella morsa di incendi e tempeste

MeteoWeb

Il fenomeno meteorologico noto come El Niño sta avendo gravi effetti in Australia, portando ad situazione di emergenza sia a causa di incendi nell’Ovest del Paese che di tempeste nell’Est. Le autorità australiane hanno lanciato un allarme, focalizzato sull’incendio nella contea di Manjimup, nell’Australia occidentale, dove i Vigili del Fuoco hanno segnalato rischi significativi per la vita umana e le proprietà. Nel recente passato, diversi incendi hanno colpito la regione, danneggiando gravemente diverse abitazioni.

L’Australia occidentale è impegnata nella lotta contro gli incendi da diverse settimane, e questo stato di emergenza è amplificato dalla complessa interazione del fenomeno El Niño con il riscaldamento dei mari. Quest’ultimo fattore ha generato fronti di pioggia nella parte orientale del Paese, portando il Bureau of Meteorology a lanciare avvisi di tempesta per Nuovo Galles del Sud e Queensland. Queste tempeste si prevede siano caratterizzate da forti venti e piogge intense, accentuando ulteriormente la crisi.

La stagione degli incendi in Australia, che solitamente inizia a novembre con l’avvio dell’estate australe, quest’anno è particolarmente instabile a causa dell’influenza di El Niño.

Nel corso di ottobre, negli Stati orientali del Nuovo Galles del Sud e del Queensland, gli incendi boschivi hanno già causato la perdita di almeno 3 vite umane, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di un’immediata risposta coordinata per affrontare gli impatti combinati di El Niño e degli incendi.

Cos’è El Niño

El Niño è un fenomeno climatico naturale che si verifica periodicamente nell’Oceano Pacifico. È caratterizzato da un riscaldamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed equatoriale, associato a cambiamenti nei venti atmosferici. Questi cambiamenti hanno effetti significativi sul clima a livello globale, influenzando le condizioni meteorologiche in varie parti del mondo.

Durante un evento El Niño, le normali correnti oceaniche che spingono le acque calde verso l’Australia e l’Indonesia si indeboliscono o addirittura si invertono. Ciò porta a un accumulo di acque calde nell’Oceano Pacifico centrale, con impatti sulle condizioni atmosferiche.