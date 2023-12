Effetto El Niño marginale, ecco come l’eruzione vulcanica di Tonga sta influenzando l’estate australiana

MeteoWeb

Il fenomeno climatico El Niño è ancora in corso e sta influenzando attivamente i pattern meteorologici del mondo, ma la sua influenza sull’Australia è stata relegata in una nota a margine da molteplici fattori. È quanto scrive in un articolo il meteorologo di Sky News Australia Rob Sharpe. In primo luogo, dall’altra parte dell’Australia, il Dipolo dell’Oceano Indiano si è rafforzato rapidamente durante la primavera ed è stato il principale fattore che ha guidato il periodo agosto-ottobre asciutto e straordinariamente caldo, afferma il meteorologo. In secondo luogo, l’influenza asciutta di El Niño sull’Australia è inferiore alla corrispondente influenza umida di La Niña. In terzo luogo, El Niño si è formato più tardi del solito nel corso dell’anno. In quarto luogo, vicino all’Australia ci sono acque calde persistenti che sono tradizionalmente fresche durante gli eventi di El Niño.

Infine, l’influenza di El Niño sui pattern meteorologici australiani si manifesta principalmente durante l’inverno e la primavera, che ormai sono finiti, spiega ancora Sharpe.

La più grande eruzione vulcanica degli ultimi 140 anni

Il meteorologo di Sky News Australia a questo punto cita l’influenza del vulcano Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, che quasi due anni fa è esploso in un tripudio di fuoco, fumo, cenere e acqua. L’eruzione ha innescato uno tsunami alto 15 metri e ha inviato onde d’urto in tutto il mondo. Ma l’impatto più duraturo deriva dal fatto che si è trattato di una massiccia esplosione sottomarina, sottolinea Sharpe.

Un enorme geyser d’acqua è stato lanciato in aria a velocità estrema. Da allora, gli scienziati hanno stimato che 146 gigalitri di acqua hanno raggiunto la stratosfera. Sarebbe come lanciare l’acqua di quasi 60.000 piscine olimpiche alla quota di crociera degli aeroplani, a più di 10 chilometri sopra il livello del mare. Parte dell’acqua ha raggiunto notevolmente i 40 chilometri sopra la Terra, evidenzia Sharpe. Ma dov’è quest’acqua adesso?

Non si trova solo a Tonga, ma si è diffusa in tutto il mondo, rimanendo a più di 10 chilometri dal suolo, spiega il meteorologo. Come sottolinea il Dottor Martin Jucker del Centro di ricerca sui cambiamenti climatici dell’UNSW, quest’acqua “non piove dalla stratosfera” ma “rimarrà fino alla fine del decennio e avrà effetti per molti anni a venire”.

I livelli dell’acqua nella stratosfera sono ora del 10-15% più alti rispetto a prima dell’eruzione, spiega Sharpe.

Il buco dell’ozono

La grande paura ambientale globale degli anni ’80 era il crescente buco dell’ozono. L’ozono impedisce ai raggi UV che causano il cancro della pelle di raggiungere la superficie terrestre. Per fortuna, il Protocollo di Montreal è stato firmato da tutti i Paesi del mondo, tagliando le emissioni di CFC che distruggono l’ozono. Negli ultimi anni, gli scienziati hanno osservato che il buco dell’ozono stava finalmente iniziando a ridursi. Purtroppo, però, quell’umidità extra nella stratosfera sta peggiorando nuovamente le cose. “Il vapore acqueo aiuta a distruggere l’ozono”, afferma il Dottor Jucker.

L’Agenzia Spaziale Europea ha dichiarato che il buco dell’ozono sopra l’Antartide è stato “uno dei più grandi mai registrati” in questa stagione, raggiungendo un’estensione maggiore rispetto allo scorso anno. In genere, all’inizio di dicembre il buco dell’ozono si chiude per l’estate. Invece, ha ancora le dimensioni dell’Antartide: un nuovo record per questo periodo dell’anno.

Sembra che il restringimento a lungo termine del buco dell’ozono sarà ritardato di qualche anno finché l’umidità in eccesso non lascerà lentamente la stratosfera.

L’influenza dell’eruzione di Tonga sul clima australiano

Oltre a quello sulla salute, il buco dell’ozono ha un altro impatto sugli australiani. Quando il buco dell’ozono è più grande, i venti freddi che vorticano intorno all’Antartide, conosciuti come vortice polare, diventano più forti. I venti più forti si contraggono più vicino all’Antartide del solito, proprio come un pattinatore artistico gira più velocemente quando le sue braccia sono nel corpo. Questa è nota come fase positiva del Southern Annular Mode (SAM).

Quando i venti occidentali si contraggono avvicinandosi all’Antartide significa che meno fronti colpiscono tipicamente il sud dell’Australia e i venti tendono più a est lungo la costa orientale. In genere, ciò produce più nuvole e pioggia tra Brisbane e Hobart, in particolare nel NSW orientale, mentre porta a un clima più secco e caldo nel sud, spiega il meteorologo Sharpe.

Il SAM è in genere difficile da prevedere oltre un paio di settimane. Tuttavia, in situazioni come questa, il SAM può diventare piuttosto dominante per alcuni mesi, da qui il suo probabile impatto sull’estate australiana. Quest’anno è favorito anche dalle acque insolitamente calde lungo la costa orientale. Il SAM non è l’unico fattore determinante dei pattern meteorologici australiani, ma si preannuncia come uno dei più importanti.

Secondo le previsioni di Sharpe, gran parte dell’Australia quest’estate avrà un clima più caldo e secco del solito, mentre la regione da Brisbane a Hobart vedrà precipitazioni vicine o superiori alla media da adesso fino a gennaio e forse a febbraio. Sharpe precisa, tuttavia, che non sono previste inondazioni diffuse simili a quelle degli ultimi anni con La Niña.