Eruzione Etna, a Reggio Calabria un’incredibile pioggia di cenere: città ricoperta di nero, chiuso l’Aeroporto | FOTO LIVE

La fortissima eruzione dell’Etna di questa sera, in concomitanza con un forte vento di sud/ovest, sta provocando un’incredibile pioggia di cenere vulcanica a Reggio Calabria e in tutta la Calabria meridionale. La caduta della cenere etnea a Reggio e oltre lo Stretto è difficile da documentare viste le condizioni notturne di bassa visibilità, ma la città è avvolta da un’atmosfera particolarmente cupa e la caduta della cenere è così fitta che si percepisce fisicamente sulla pelle all’aperto.

E’ molto pericolosa per gli occhi e si accumula nei capelli: questo è il risultato di una veloce spazzolata ai capelli dopo appena un minuto all’aperto a Reggio Calabria:

Le strade, le automobili e i marciapiedi iniziano a tingersi di nero in tutta la città. Attenzione alla viabilità: la cenere vulcanica rende le strade particolarmente scivolose per le autovetture, e a Reggio Calabria – a differenza dell’area etnea – i cittadini non sono abituati ad avere particolare cautela in questi casi, o ad adottare gli accorgimenti tipici dell’area etnea.

A fare le spese di questa situazione, i viaggiatori in arrivo all’Aeroporto dello Stretto: lo scalo di Reggio Calabria è dirottato e i voli in arrivo in serata dirottati a Lamezia Terme. Attenzione, però, perchè nella notte il vento rischia di spingere la cenere vulcanica anche su Lamezia, Vibo, Catanzaro e il resto della Calabria. La nube di materiale vulcanico potrebbe arrivare persino in Puglia e nel Salento.