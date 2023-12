Eruzione del vulcano Marapi, escursionisti stravolti e ricoperti di cenere: interrotte le ricerche dei dispersi | VIDEO

MeteoWeb

Le autorità indonesiane hanno interrotto le ricerche di 12 escursionisti dopo che il vulcano Marapi ha eruttato di nuovo, scatenando una nuova esplosione di cenere alta fino a 800 metri. I corpi di 11 escursionisti sono stati recuperati all’inizio della giornata odierna durante le ricerche dei dispersi ma i tentativi di individuare gli altri sono stati ostacolati dalla rinnovata attività, ha detto Abdul Malik, capo dell’Agenzia di ricerca e salvataggio di West Sumatra. Le operazioni di ricerca riprenderanno non appena le condizioni miglioreranno, ha aggiunto.

Terribili le immagini degli escursionisti che sono scampati all’eruzione. Come dimostrano i video a corredo dell’articolo, sono stravolti, impauriti e con il viso completamente ricoperto dalla cenere e bagnato dalla pioggia.

Escursionisti ricoperti di cenere dopo l'eruzione del Marapi

Il Marapi ha eruttato inizialmente ieri, domenica 3 dicembre, emettendo nubi di cenere calda. Sabato circa 75 escursionisti avevano iniziato la scalata della montagna alta quasi 2.900 metri e sono rimasti bloccati. Le autorità ne hanno salvati 52, di cui tre oggi. Otto di quelli soccorsi ieri sono stati portati d’urgenza in ospedale con ustioni e uno ha subito una frattura, ha detto Hari Agustian, un funzionario della locale agenzia di ricerca e salvataggio di Padang, capoluogo della provincia di West Sumatra. Tutti gli escursionisti si erano registrati presso due posti di comando o online tramite l’agenzia di conservazione di West Sumatra prima di procedere con la scalata. Quando gli è stato chiesto il numero totale di persone che potrebbero essere rimaste bloccate, il funzionario ha detto che non poteva essere confermato perché alcuni potrebbero aver preso percorsi illegali su per la montagna e che anche residenti potrebbero essere nella zona.

Il vulcano è rimasto al terzo livello di allerta più alto (su 4) dal 2011, un livello che indica un’attività vulcanica superiore alla norma, che vieta agli scalatori e agli abitanti dei villaggi di trovarsi entro 3 chilometri dalla vetta, ha affermato Hendra Gunawan, capo del Centro di Vulcanologia e mitigazione dei disastri geologici. “Ciò significa che non dovrebbe essere possibile scalare la vetta”, ha detto Gunawan, aggiungendo che agli scalatori è consentito salire solo al di sotto della zona di pericolo, “ma a volte molti di loro infrangono le regole per la loro soddisfazione e salire ulteriormente”.

Escursionisti ad un passo dall'eruzione del vulcano Marapi

Marapi ha espulso colonne di cenere alte 3.000 metri nell’eruzione di domenica 3 dicembre, e le nubi di cenere si sono diffuse per diversi chilometri. I villaggi e le città vicine sono stati ricoperti dai detriti vulcanici. La cenere ha ricoperto diversi villaggi e bloccato la luce solare, e le autorità hanno distribuito mascherine esortando i residenti a indossare occhiali per proteggersi dalla cenere vulcanica. Circa 1.400 persone vivono sulle pendici del Marapi a Rubai e Gobah Cumantiang, i villaggi più vicini a circa 5-6 chilometri dalla vetta.

Gunawan ha affermato che l’eruzione di domenica non è stata preceduta da un aumento significativo dei terremoti vulcanici. Terremoti vulcanici profondi sono stati registrati solo tre volte tra il 16 novembre e domenica 3 dicembre. “Ciò dimostra che il processo di eruzione si sta svolgendo rapidamente e che il centro di pressione è molto superficiale, attorno alla vetta”, ha affermato. È stato osservato che il Marapi erutta regolarmente dal 2004 con un intervallo di 2-4 anni, ha detto Gunawan. “Le eruzioni del Marapi sono sempre improvvise e difficili da rilevare utilizzando l’attrezzatura perché la fonte è vicina alla superficie“, ha detto Gunawan. “Questa eruzione non è stata causata dal movimento del magma”.

Marapi è attivo dall’eruzione di gennaio che non ha causato vittime. È tra gli oltre 120 vulcani attivi dell’Indonesia, che è soggetta a sconvolgimenti sismici a causa della sua posizione sull'”Anello di Fuoco” del Pacifico, un arco di vulcani e linee di faglia che circondano il bacino del Pacifico.