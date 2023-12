Indonesia, imponente eruzione del vulcano Marapi: colonna di cenere alta 3 km | VIDEO

MeteoWeb

Il Monte Marapi, situato sull’isola di Sumatra, uno dei 130 vulcani attivi presenti in Indonesia, è entrato in eruzione. L’Istituto di Vulcanologia e Rischio Geologico indonesiano ha segnalato che il vulcano ha proiettato una colonna di cenere a un’altitudine di 3 km sopra la sua vetta di 2.891 metri. Al momento non sono stati riportati né vittime né danni significativi.

L’allarme eruzione emanato dall’istituto è stato classificato di livello 3 su una scala di 4, indicando un grado moderato di pericolo. Per precauzione, è stato vietato avvicinarsi al vulcano.

La cenere vulcanica mista a pioggia è caduta sulla città di Bukittinggi, la terza in ordine di grandezza sull’isola di Sumatra, che conta circa 100mila abitanti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e fornendo indicazioni alla popolazione per affrontare eventuali rischi legati all’eruzione.

Indonesia, in corso eruzione del vulcano Merapi