Una falce di Luna calante sorge dall’orizzonte: lo scatto suggestivo dalla Sicilia

Sorge dall’orizzonte come una falce fino a stagliarsi alta nel cielo. Bellissima la foto che ci invia Gianni Tumino da Francofonte, nel Siracusano, e che mostra il sorgere della falce di Luna calante questa mattina all’alba. Tumino ha realizzato questa foto con 6 pose da 2 secondi e un intervallo 150 secondi tra le pose. La Luna è calante dal 5 dicembre e il 13 dicembre sarà in plenilunio, tempismo perfetto per lasciare la scena allo sciame meteorico delle Geminidi. La luce lunare non potrà interferire con quello che è atteso come lo spettacolo di stelle cadenti più prolifico del 2023, con picchi attesi di 120 meteore all’ora nelle ore di punta. Una ha già regalato spettacolo questa sera sullo Stretto di Messina.