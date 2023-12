Il farmaco anti obesità rivoluziona l’approccio alla malattia

MeteoWeb

Lo sviluppo dei farmaci anti-obesità, noti come ‘agonisti del GLP-1’, e la scoperta che possono aiutare a risolvere i problemi associati sono stati incoronati come il risultato scientifico più importante del 2023 dalla rivista Science. Quest’anno, infatti, due importanti sperimentazioni cliniche hanno dimostrato in maniera molto evidente che questi farmaci producono benefici significativi per la salute che vanno oltre la perdita di peso, e altri studi ancora in corso stanno testando lo stesso approccio nel trattamento della tossicodipendenza, dell’Alzheimer e del Parkinson.

Questi farmaci anti obesità stanno imponendo importanti discussioni sul modo in cui viene considerata l’obesità, cosa che potrebbe aiutare a ridurre lo stigma sociale e il giudizio sul peso. Ma sono nate anche preoccupazioni circa il costo e la disponibilità dei farmaci, così come sugli eventuali effetti collaterali e sulla potenziale necessità di doverli assumere a tempo indeterminato. I medici hanno anche posto l’attenzione sul timore che vi ricorrano persone non obese o in sovrappeso, come soluzioni per dimagrire rapidamente.