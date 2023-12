Meteo, Feste di Natale dal caldo record in Europa: tanti nuovi primati dalla Francia alla Moldavia | DATI

MeteoWeb

Le festività di Natale sono trascorse all’insegna del caldo record in gran parte d’Europa a causa del dominio dell’anticiclone che ha provocato temperature che non hanno nulla a che fare con l’inverno. La giornata di Natale ha regalato numerosi record di temperatura in diversi Paesi. In Austria, sono stati battuti record mensili tra cui i +18,6°C registrati a Wiener Neustadt, a sud di Vienna. In Francia, sono stati registrati picchi fino a +22,7°C, con temperature oltre la soglia dei +20°C a 500 metri s.l.m.: 6 i record battuti nel Paese. In Bulgaria, record di dicembre a Vidin con una temperatura di +22,6°C. In Germania, invece, sono stati battuti alcuni record della notte più calda di dicembre.

Anche quella di Santo Stefano è stata una giornata pazzesca e calda in Europa: registrati picchi di +22,4°C in Francia, +19°C in Austria, +24°C sulla costa turca del Mar Nero, +18°C in Moldavia e valori diffusi oltre i +20°C nei Balcani. Da segnalare un nuovo record di dicembre in Serbia con i +21,3°C registrati a Negotin.