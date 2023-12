Frana miniera in Zambia, si cercano almeno 25 persone

MeteoWeb

I soccorritori in Zambia sono attualmente alla ricerca di almeno 25 minatori intrappolati tra le macerie di una miniera di rame crollata venerdì. Questa drammatica situazione è stata confermata dal ministro delle Miniere, Paul Kabuswe, come riportato da Al Jazeera. I minatori, impiegati nel sito di Seseli a Chingola, situato circa 400 km a Nord/Ovest della capitale Lusaka, sono stati intrappolati in tre punti diversi giovedì sera, e le forti piogge hanno causato l’allagamento del pozzo, come dichiarato dal governo locale.

Le operazioni di soccorso sono state avviate nelle prime ore di venerdì. Nonostante non sia ancora chiaro il numero esatto di minatori coinvolti, il ministro Kabuswe ha riferito che finora sono state 25 le famiglie che hanno segnalato la scomparsa dei loro congiunti. I soccorritori, inclusi personale militare e operatori di altre grandi compagnie minerarie, stanno procedendo con cautela a causa delle difficoltà derivanti dalla natura molle del terreno, che ha rallentato l’intera operazione.