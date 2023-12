Cos’è una funnel cloud e quando si verifica

MeteoWeb

Una funnel cloud, o nube a imbuto, è un fenomeno meteorologico affascinante e potenzialmente pericoloso. Si forma quando un vortice di vento inizia a ruotare su se stesso, creando una colonna d’aria sottile e conica che si estende dalla base di un cumulonembo. Questo cono può variare in dimensioni e intensità. Le funnel cloud spesso precedono i tornado, ma non tutti si sviluppano completamente. La loro forma dinamica e il movimento rotatorio catturano l’attenzione, mentre i venti violenti possono causare danni considerevoli. È importante prestare attenzione ai segnali di pericolo e prendere precauzioni durante la comparsa di funnel cloud.

Cos’è la funnel cloud, la nube a imbuto

Una funnel cloud, o nube a imbuto, è un fenomeno meteorologico che si verifica quando un vortice rotante di aria, noto come mesociclone, si sviluppa all’interno di un cumulonembo, generalmente associato a un ambiente atmosferico instabile. Questo vortice di vento inizia a ruotare su se stesso, generando una colonna d’aria conica e appuntita che si estende verso il basso dalla base della nube.

È costituita da goccioline d’acqua condensate o cristalli di ghiaccio, rendendola visibile. Se la tocca terra e interagisce con la superficie, diventa un tornado. Il processo di formazione coinvolge la presenza di forti gradienti di temperatura e umidità, insieme a un vento direzionale che cambia con l’altitudine, creando le condizioni ideali per la rotazione dell’aria e la formazione della funnel cloud.

Significato

“Funnel cloud” significa letteralmente “nube a imbuto”. È una terminologia meteorologica utilizzata per descrivere un fenomeno atmosferico in cui un vortice di vento inizia a ruotare su se stesso all’interno di un cumulonembo, creando una colonna d’aria conica che si estende verso il basso dalla base della nube. La funnel cloud è visibile grazie alle particelle d’acqua o ghiaccio presenti al suo interno. Se questa struttura tocca terra e interagisce con la superficie, diventa un tornado. La parola “funnel” si riferisce alla forma a imbuto che la nube assume durante questo processo.

Come e quando si forma

La funnel cloud si forma all’interno di un ambiente meteorologico specifico, caratterizzato da condizioni favorevoli alla rotazione dell’aria. Il processo di formazione può essere suddiviso in diverse fasi:

Condizioni atmosferiche favorevoli : la presenza di condizioni atmosferiche instabili è fondamentale. Ciò include una combinazione di calore e umidità alla superficie, insieme a un raffreddamento rapido in alto, tipico di un’atmosfera instabile;

: la presenza di condizioni atmosferiche instabili è fondamentale. Ciò include una combinazione di calore e umidità alla superficie, insieme a un raffreddamento rapido in alto, tipico di un’atmosfera instabile; Presenza di cumulonembi : le nubi a imbuto si formano all’interno di cumulonembi, che sono nubi temporalesche spesso associate a temporali intensi e potenzialmente violenti;

: le nubi a imbuto si formano all’interno di cumulonembi, che sono nubi temporalesche spesso associate a temporali intensi e potenzialmente violenti; Presenza di mesociclone : un mesociclone è un vortice di grandi dimensioni e rotazione ciclonica all’interno di una tempesta. La presenza di un mesociclone è essenziale per la formazione della nube a imbuto;

: un mesociclone è un vortice di grandi dimensioni e rotazione ciclonica all’interno di una tempesta. La presenza di un mesociclone è essenziale per la formazione della nube a imbuto; Variazioni di velocità e direzione del vento : la presenza di gradienti significativi di velocità e direzione del vento con l’altitudine favorisce la rotazione dell’aria all’interno del mesociclone;

: la presenza di gradienti significativi di velocità e direzione del vento con l’altitudine favorisce la rotazione dell’aria all’interno del mesociclone; Rotazione dell’aria : la combinazione di questi fattori crea un ambiente in cui l’aria inizia a ruotare su se stessa all’interno del mesociclone, dando origine alla funnel cloud;

: la combinazione di questi fattori crea un ambiente in cui l’aria inizia a ruotare su se stessa all’interno del mesociclone, dando origine alla funnel cloud; Condensazione: quando l’aria umida inizia a salire all’interno della colonna d’aria in rotazione, si verifica la condensazione delle goccioline d’acqua o dei cristalli di ghiaccio, rendendo visibile la funnel cloud.

Se le condizioni sono sufficientemente favorevoli e la nube a imbuto tocca terra, può evolversi in un tornado, causando potenziali danni considerevoli.

Differenze tra tornado e funnel cloud

Le principali differenze tra un tornado e una funnel cloud riguardano la loro posizione e la fase di sviluppo:

Posizione

Una nube a imbuto è una colonna d’aria in rotazione che si estende dalla base di una nuvola temporalesca, ma non ha ancora toccato terra;

Un tornado è una colonna d’aria in rotazione che ha raggiunto il suolo. Quando la funnel cloud tocca terra, diventa un tornado.

Fase di sviluppo

La nube a imbuto è la fase iniziale del processo di formazione di un tornado;

Il tornado rappresenta la completa evoluzione di una funnel cloud, estendendosi dalla base della nuvola al suolo.

In sintesi, la funnel cloud è una nube a imbuto in formazione, mentre il tornado è la sua controparte più avanzata che ha raggiunto il suolo. Entrambi i fenomeni sono parte di un processo meteorologico che coinvolge la rotazione dell’aria all’interno di una tempesta.

Il monitoraggio meteorologico

Il monitoraggio meteorologico delle funnel cloud coinvolge diverse tecniche e strumenti per rilevarne la formazione e prevenire potenziali rischi. I meteorologi utilizzano radar meteorologici per individuare i segnali di rotazione all’interno di una tempesta, identificando la presenza di mesocicloni e strutture associate. Oltre al radar, le osservazioni visive da parte di osservatori meteorologici, appassionati o dispositivi di sorveglianza possono contribuire al monitoraggio in tempo reale. Inoltre, i satelliti meteorologici forniscono una visione aerea delle condizioni atmosferiche, aiutando a prevedere e individuare tempeste potenzialmente pericolose. Quando si rileva la presenza di nubi a imbuto, vengono emessi avvisi meteorologici per avvertire la popolazione nelle aree interessate, consentendo alle persone di prendere precauzioni.

Rischi associati

Le funnel cloud possono comportare diversi rischi significativi, poiché rappresentano la fase iniziale del processo di formazione di un tornado. Alcuni dei rischi associati alle nubi a imbuto includono:

Tornado : può evolversi in un tornado, una colonna d’aria in rotazione che tocca terra. I tornado possono causare danni estesi a edifici, veicoli e strutture, oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza delle persone;

: può evolversi in un tornado, una colonna d’aria in rotazione che tocca terra. I tornado possono causare danni estesi a edifici, veicoli e strutture, oltre a rappresentare una minaccia per la sicurezza delle persone; Venti forti : anche se la funnel cloud non si sviluppa completamente in un tornado, i venti associati possono essere intensi. Questi venti possono causare danni alle strutture e agli oggetti esposti;

: anche se la funnel cloud non si sviluppa completamente in un tornado, i venti associati possono essere intensi. Questi venti possono causare danni alle strutture e agli oggetti esposti; Grandine: le tempeste che generano funnel cloud possono produrre grandine, con grani di ghiaccio di dimensioni variabili che possono danneggiare veicoli, colture e strutture;

le tempeste che generano funnel cloud possono produrre grandine, con grani di ghiaccio di dimensioni variabili che possono danneggiare veicoli, colture e strutture; Fulmini : le tempeste che generano funnel cloud sono spesso accompagnate da attività elettrica atmosferica, inclusi fulmini. I fulmini possono rappresentare un rischio per la sicurezza, causando incendi elettrici o provocando danni diretti a persone e oggetti;

: le tempeste che generano funnel cloud sono spesso accompagnate da attività elettrica atmosferica, inclusi fulmini. I fulmini possono rappresentare un rischio per la sicurezza, causando incendi elettrici o provocando danni diretti a persone e oggetti; Piogge intense : le tempeste associate alle funnel cloud possono generare piogge intense e alluvioni, portando a inondazioni in determinate aree;

: le tempeste associate alle funnel cloud possono generare piogge intense e alluvioni, portando a inondazioni in determinate aree; Impatto psicologico: gli eventi meteorologici estremi, inclusi quelli associati alle funnel cloud, possono avere un impatto psicologico significativo sulla popolazione, causando stress, ansia e paura.

Per mitigare questi rischi, è fondamentale monitorare attentamente i bollettini meteorologici, seguire gli avvisi e le indicazioni delle autorità competenti, e cercare rifugio in luoghi sicuri durante le tempeste. La preparazione e la consapevolezza sono fondamentali per affrontare gli impatti potenziali delle funnel cloud e degli eventi meteorologici correlati.

Curiosità sulla funnel cloud

Infine, ecco alcune curiosità interessanti:

Variabilità di dimensioni e forma : le funnel cloud possono variare notevolmente nelle dimensioni e nella forma. Alcune possono essere sottili e strette, mentre altre possono essere più larghe e massicce.

: le funnel cloud possono variare notevolmente nelle dimensioni e nella forma. Alcune possono essere sottili e strette, mentre altre possono essere più larghe e massicce. Movimento rotatorio : la funnel cloud mostra un movimento rotatorio intorno al suo asse verticale. Questo movimento è dovuto alla rotazione dell’aria all’interno della tempesta o del mesociclone associato;

: la funnel cloud mostra un movimento rotatorio intorno al suo asse verticale. Questo movimento è dovuto alla rotazione dell’aria all’interno della tempesta o del mesociclone associato; Colorazione : può apparire di diversi colori a seconda della luce ambientale e delle particelle presenti. Tuttavia, spesso assume una tonalità grigia o scura a causa delle particelle d’acqua o ghiaccio all’interno;

: può apparire di diversi colori a seconda della luce ambientale e delle particelle presenti. Tuttavia, spesso assume una tonalità grigia o scura a causa delle particelle d’acqua o ghiaccio all’interno; Suono : a differenza dei tornado che possono produrre un caratteristico rumore simile a un “fremito” o un “treno merci”, le funnel cloud stesse non emettono suoni distintivi. Il rumore associato ai tornado è solitamente causato dalla collisione di particelle e detriti nella colonna d’aria;

: a differenza dei tornado che possono produrre un caratteristico rumore simile a un “fremito” o un “treno merci”, le funnel cloud stesse non emettono suoni distintivi. Il rumore associato ai tornado è solitamente causato dalla collisione di particelle e detriti nella colonna d’aria; Durata ed evoluzione: non tutte le funnel cloud si evolvono in tornado. Alcune si dissolvono prima di toccare il suolo, mentre altre possono svilupparsi completamente in un tornado.