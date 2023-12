Germania nella morsa di freddo intenso e gelicidio, 3 morti | FOTO

MeteoWeb

Le avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da gelicidio e freddo intenso, hanno provocato una serie di incidenti in Germania, con conseguenze tragiche. Tre persone hanno perso la vita, di cui una in un incidente che ha coinvolto uno scuolabus nei monti Erzgebirge, in Sassonia, secondo quanto comunicato dalla polizia. Nel tragico evento, uno studente ha perso la vita, e almeno altri 10 sono stati trasportati in ospedale, mentre due adulti, compreso l’autista, sono rimasti gravemente feriti. L’incidente dello scuolabus si è verificato quando il veicolo ha urtato contro la fiancata di un mezzo per la manutenzione stradale nella contea di Sehmatal, vicino al confine ceco. Successivamente, il bus si è scontrato frontalmente con un albero, causando danni estremi alla parte anteriore del veicolo.

In un diverso episodio, 2 persone sono morte in un incidente tra un’auto e un autoarticolato sull’autostrada A8 nell’Alta Baviera. Secondo le autorità, l’auto ha impattato contro la parte posteriore di un camion fermo sulla carreggiata a causa del gelicidio. Nel frattempo, l’autostrada A99 vicino a Monaco di Baviera è stata chiusa in entrambe le direzioni a seguito di un grave incidente che ha coinvolto 13 veicoli, senza informazioni al momento su eventuali feriti.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato ulteriori disagi, con la cancellazione delle operazioni di volo presso l’aeroporto di Monaco di Baviera e significativi impatti sul traffico ferroviario. La Deutsche Bahn ha dichiarato che i servizi ferroviari verso Salisburgo, Innsbruck e Zurigo rimarranno sospesi, prevedendo ritardi e cancellazioni anche in altre parti della Germania meridionale. Ai passeggeri è stato consigliato di posticipare i viaggi non essenziali fino a mercoledì.

Forti nevicate hanno colpito il Sud della Germania, così come le vicine Austria e Svizzera, causando problemi ai trasporti pubblici e suscitando preoccupazioni per il rischio di valanghe. La situazione si prospetta critica, con il gelo che continua a compromettere le attività quotidiane e la sicurezza nella regione.

Cos’è il gelicidio

Con gelicidio ci si riferisce alla situazione in cui una superficie o un oggetto subisce il congelamento dell’acqua, di solito sotto forma di pioggia o gocce di neve liquida, quando la temperatura atmosferica è al di sotto del punto di congelamento. Questo fenomeno può causare gravi danni, in particolare alle infrastrutture e agli alberi, a causa della formazione di ghiaccio. Durante il gelicidio, l’acqua si congela rapidamente a contatto con le superfici fredde, creando uno strato di ghiaccio. Ciò può portare a interruzioni di energia elettrica, danni agli alberi e al traffico stradale a causa delle strade scivolose.