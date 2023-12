Forti nevicate e gelicidio in Germania: chiuso l’aeroporto di Monaco di Baviera | FOTO

MeteoWeb

A causa delle forti nevicate e del gelicidio, all’aeroporto di Monaco di Baviera non ci saranno decolli e atterraggi almeno fino a mezzogiorno. Sono interessati circa 150 decolli e 160 atterraggi. Tutte le superfici erano ghiacciate a causa del gelicidio, ha riferito un portavoce alla Dpa. I responsabili dello scalo hanno riferito di voler sfruttare la prima metà della giornata per sbrinare le aree operative. Il piano è quello di consentire la ripresa del traffico aereo a partire da mezzogiorno, ha scritto l’aeroporto di Monaco di Baviera sulla sua homepage, “tuttavia si può presumere che un gran numero di voli dovranno essere cancellati più tardi per motivi di sicurezza“.

Le cancellazioni di oggi arrivano dopo che tutti i voli all’aeroporto di Monaco sono stati bloccati sabato a causa di forti nevicate nella città e nello stato meridionale tedesco della Baviera. La Germania meridionale, così come le vicine Austria e Svizzera, sono state colpite da forti nevicate che hanno colpito i trasporti pubblici in tutta la regione e hanno fatto scattare l’allarme per possibili valanghe.

Cos’è il gelicidio

Con gelicidio ci si riferisce alla situazione in cui una superficie o un oggetto subisce il congelamento dell’acqua, di solito sotto forma di pioggia o gocce di neve liquida, quando la temperatura atmosferica è al di sotto del punto di congelamento. Questo fenomeno può causare gravi danni, in particolare alle infrastrutture e agli alberi, a causa della formazione di ghiaccio. Durante il gelicidio, l’acqua si congela rapidamente a contatto con le superfici fredde, creando uno strato di ghiaccio. Ciò può portare a interruzioni di energia elettrica, danni agli alberi e al traffico stradale a causa delle strade scivolose.