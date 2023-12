Spazio: il Giappone ritenta il lancio del razzo H3, liftoff il 15 febbraio

MeteoWeb

Dopo i primi 2 fallimenti quest’anno, l’Agenzia spaziale giapponese JAXA ha annunciato un terzo tentativo di lancio del nuovo razzo H3 per il 15 febbraio. Questo lanciatore pesante, successore dei razzi H2-A, è progettato per consentire al Giappone di effettuare lanci spaziali commerciali più frequenti, stimati a circa 6 volte l’anno, con maggiore sicurezza e a costi inferiori, al fine di competere con i lanciatori stranieri come il Falcon 9.

Il nuovo razzo H3 e i lanci precedenti

Lo sviluppo dell’H3, un’imponente struttura alta 63 metri e pesante 574 tonnellate escludendo il payload, ha richiesto più tempo e risorse del previsto, a partire dal 2014. I primi 2 tentativi di volo nel 2023 sono stati fallimentari. Nel febbraio scorso, il lancio è stato interrotto a causa di problemi all’accensione dei booster, mentre a marzo, nonostante il decollo avvenuto con successo, i motori del secondo stadio non si sono accesi correttamente, costringendo JAXA a distruggere il razzo durante il volo.

La finestra di lancio

Qualora il lancio del 15 febbraio dovesse subire un ulteriore rinvio a causa di condizioni meteo avverse, JAXA ha indicato un’ulteriore finestra di lancio dal 16 febbraio al 31 marzo, come comunicato brevemente attraverso un comunicato stampa. L’obiettivo del Giappone è quindi di superare le difficoltà incontrate fino a questo momento e garantire il successo del lancio, aprendo la strada a una nuova era di lanciatori pesanti giapponesi e alle opportunità di lanci spaziali commerciali più frequenti ed efficienti.