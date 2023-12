Grandine enorme in Queensland: a rischio il record australiano | FOTO

MeteoWeb

Case danneggiate, alberi abbattuti, auto e raccolti distrutti da una violenta tempesta che ha colpito Fraser Coast, Gympie e Sunshine Coast, nel Queensland, stato dell’Australia nordorientale. In alcune zone, sono caduti chicchi di grandine delle dimensioni di palle da tennis e sono stati registrati venti fino a 87km/h. La forte tempesta ha colto di sorpresa molti residenti quando ha colpito poco prima delle 14:00 del 4 dicembre. Le case hanno riportato tetti divelti e finestre in frantumi.

Il Bureau of Meteorology ha affermato che la parte peggiore della “tempesta molto intensa” si è verificata intorno a Gympie. Il meteorologo Harry Clark ha affermato che la dimensione della grandine segnalata dai residenti potrebbe potenzialmente sfidare il record australiano di 16 centimetri registrato a Mackay nel 2021. “Stiamo dando un’occhiata ad alcune delle immagini che arrivano attraverso i social media con le misurazioni accanto a un righello”, ha detto. Clark ha aggiunto che ci vorrà del tempo per confermare un eventuale record.

I residenti di Gympie sono rimasti scioccati dalla dimensione della grandine caduta sulla città, cercando rapidamente rifugio nelle case o nelle auto. Jan Watt ha detto di aver assistito impotente mentre il suo giardino veniva distrutto nel lato sud di Gympie: “molte piante e alberi sono stati distrutti”. Pesantissimi anche i danni all’agricoltura.

Nel frattempo, il Queensland è in allerta per il ciclone Jasper: il sistema di 4ª categoria è sulla buona strada per avvicinarsi alla costa settentrionale del Queensland verso la metà della prossima settimana.