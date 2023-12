Vasto incendio divampa nell’ospedale di Tivoli: vittime ed evacuazioni nella notte | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, venerdì 8 dicembre, nei locali dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, alle porte di Roma. Le fiamme sono divampate al terzo piano interrato dello stabile, raggiungendo i piani superiori. Il personale ospedaliero ha provveduto ad evacuare alcuni pazienti ricoverati all’interno della struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Tivoli, la Polizia e i Carabinieri.

Via Roma, una delle principale strade della città di Tivoli, è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Il Comune di Tivoli ha inoltre attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, per gestire l’emergenza.

Tre persone sono morte in seguito all’incendio. Si tratterebbe di 2 persone che sarebbero morte intossicate e una terza a causa di un infarto. Una quarta persona sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l’incendio. La Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine. È stata disposta l’autopsia sui corpi delle vittime per accertare le cause del decesso.