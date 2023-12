India: il ciclone Michuang imperversa sulle coste del Tamil Nadu | VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone Michuang, che sta imperversando nello Stato meridionale indiano del Tamil Nadu, ha oggi intensificato la sua forza, raggiungendo la classificazione di “ciclone molto pericoloso“. Nonostante le precipitazioni abbondanti e i venti che hanno superato i 110 km/h, fortunatamente, grazie all’allerta emessa nei giorni precedenti, non sono stati segnalati decessi, ma solo danni materiali. In previsione del suo passaggio, al fine di garantire che le persone rimangano al sicuro nelle proprie abitazioni, le autorità hanno dichiarato un giorno di festività pubblica in 4 distretti, inclusa l’area della capitale, Chennai. Inoltre, è stata sospesa l’operatività dell’aeroporto internazionale nella suddetta città.

Secondo il Dipartimento Meteorologico, da questa sera è atteso un progressivo indebolimento del ciclone, e si prevede che domani si sposterà in direzione dell’Andhra Pradesh, con venti che non dovrebbero superare i 90 km/h.