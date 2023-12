Indonesia, eruzione del vulcano Marapi: stop alle ricerche degli escursionisti dispersi, 23 morti

MeteoWeb

Le autorità indonesiane hanno annunciato la fine della missione di ricerca e salvataggio dopo l’eruzione del vulcano Marapi, sull’isola di Sumatra, che ha causato 23 morti. Le autorità ritengono che ogni persona scomparsa sia stata trovata, viva o morta. Circa 52 alpinisti sono stati salvati dopo l’eruzione iniziale di domenica, con circa una dozzina portati in ospedale con ferite da gravi a lievi. Durante l’eruzione di domenica, il Marapi ha generato colonne di cenere alte fino a 3 km e nubi di cenere calda si sono diffuse per diversi km. I villaggi e le città vicine sono stati ricoperti da detriti vulcanici che hanno bloccato la luce solare e le autorità hanno raccomandato alle persone di indossare maschere come protezione contro la cenere. Da allora, eruzioni più ridotte hanno emesso ulteriore cenere nell’aria, riducendo la visibilità e interrompendo temporaneamente le operazioni di ricerca e recupero.

Il Marapi è noto per le eruzioni improvvise, difficili da prevedere perché non sono causate da un profondo movimento di magma, che innesca tremori registrati sui monitor sismici. Il paese è soggetto a sconvolgimenti sismici a causa della sua posizione sulla Cintura di Fuoco del Pacifico, un arco di vulcani e linee di faglia che circondano il bacino del Pacifico.