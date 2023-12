Inondazioni in Germania, stato di emergenza nel di Mansfeld-Suedharz: nuove abbondanti piogge in arrivo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha realizzato un sorvolo in elicottero per controllare le regioni allagate nel nord-ovest del Paese, dove i fiumi si sono gonfiati e hanno inondato case, strade e campi dopo settimane di forti piogge. Nei giorni scorsi, centinaia di persone sono state evacuate a scopo precauzionale dalle zone colpite della Germania settentrionale e orientale. Scholz è atterrato questa mattina nella città di Verden, nella Bassa Sassonia, dove gli argini lungo i fiumi erano sul punto di esplodere in alcune parti dello stato.

In un incontro con i giornalisti nei pressi del fiume Aller, che ha allagato alcune parti di Verden, Scholz ha ringraziato “la Polizia, i Vigili del Fuoco, l’agenzia federale per il soccorso tecnico e le forze armate tedesche” per il loro impegno congiunto. “È importante restare uniti“, ha detto. Il cancelliere ha anche espresso gratitudine agli “innumerevoli cittadini del nostro Paese che ora sacrificano il loro tempo e si mettono in pericolo per garantire la sicurezza di tutti noi“. Migliaia di volontari hanno contribuito a riempire e distribuire milioni di sacchi di sabbia utilizzati per proteggere le case dalle inondazioni, ha affermato il governatore della Bassa Sassonia, Stephan Weil, che ha accompagnato Scholz nel suo tour nella regione duramente colpita.

Al lavoro sugli argini

I servizi di emergenza hanno riparato parte di un argine fino al confine olandese, mentre a Wathlingen, vicino alla città di Celle, centinaia di persone hanno contribuito a stabilizzare parti dell’argine che erano state spazzate via, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Nello stato della Turingia, la contea di Mansfeld-Suedharz ha dichiarato lo stato di emergenza poiché diversi villaggi sul fiume Helme sono minacciati dall’innalzamento delle acque, ha riferito la Dpa, mentre circa 130 operatori di emergenza hanno messo in sicurezza un argine con migliaia di sacchi di sabbia.

Elogiando gli sforzi congiunti, Scholz ha detto: “credo che questo dimostri che nel nostro Paese c’è solidarietà e volontà di restare uniti“. La cancelliera ha inoltre promesso che il governo federale aiuterà gli stati e le autorità locali colpiti ad affrontare la crisi “al meglio delle proprie capacità”.

Ancora forti piogge previste

Ma l’allerta rimane alta in Germania, considerando che le previsioni meteo indicano che nei prossimi giorni arriveranno ancora abbondanti precipitazioni, in prevalenza sotto forma di pioggia, come dimostra l’animazione seguente.

Allerta Meteo Germania, in arrivo abbondanti precipitazioni nei prossimi giorni

Nell’estate del 2021, la Germania e il Belgio sono stati colpiti da inondazioni mortali che hanno ucciso più di 230 persone.