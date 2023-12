L’inverno resiste sulle Alpi di confine: splendida nevicata a Livigno | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

In questi giorni di caldo anomalo sull’Italia, l’inverno resiste solo sulle Alpi di confine, in attesa della nuova ondata di maltempo, con calo delle temperature e neve, attesa al Centro-Sud da domani. Intanto, oggi i fronti da nord-ovest, impattando contro la barriera alpina, hanno determinato forti precipitazioni per effetto stau sui contrafforti alpini di confine. Spettacolare lo scenario a Livigno, interessata questa mattina da un’intensa nevicata con grandi fiocchi. Come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, Livigno, nota località sciistica a 1800 metri in Lombardia, vicino al confine con la Svizzera, si è trasformata in un paese delle meraviglie invernale, complice anche i grandi accumuli al suolo pre-esistenti.

Nevicata da incanto a Livigno

