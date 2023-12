Italia-Giappone, Urso incontra il Ministro delle Comunicazioni: “approccio condiviso sulle sfide del digitale”

MeteoWeb

Prende il via la missione ufficiale a Tokyo del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, con la riunione bilaterale con il Ministro per gli Affari Interni e le Comunicazioni del Giappone, Junji Suzuki. Al centro dell’incontro, la collaborazione tra i due Paesi nel settore del digitale e delle tecnologie di frontiera e la presidenza italiana del G7 nel 2024, che prenderà il testimone proprio dal Giappone che ha lo presieduto nel 2023.

Urso ha illustrato al collega nipponico le linee guida del G7 sull’industria e sulla Digital Economy che si terrà in Italia a marzo, e che sarà affiancato da una Multistakeholder Conference, volta a promuovere l’adozione di una strategia di co-investimenti in alcuni degli ambiti più strategici in campo di tecnologie di nuova generazione, come l’intelligenza artificiale, i semiconduttori e le tecnologie quantistiche.

Riguardo le tecnologie del digitale, i ministri hanno avuto un confronto sulle collaborazioni che possono scaturire tra Italia e Giappone alla luce dell’elevazione delle relazioni bilaterali al rango di Partenariato Strategico, sancito a gennaio scorso a Roma dai premier Meloni e Kishida.

“Con Tokyo vogliamo rafforzare le sinergie industriali e nel campo del digitale, per affrontare le sfide del futuro con un approccio condiviso, a partire dalla comune rotta che intendiamo tracciare nella staffetta tra presidenze del G7” ha dichiarato il ministro Urso”.