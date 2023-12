Italiani travolti da una valanga in Svizzera: morto in ospedale il secondo scialpinista

MeteoWeb

Si aggrava il bilancio della valanga che si è staccata giovedì 7 dicembre in Engadina, in Svizzera, travolgendo 3 italiani. Dopo Fabio di Marco, istruttore del Cai, è morto in ospedale a Coira anche lo scialpinista che era ricoverato in gravi condizioni. Entrambi erano stati travolti da una valanga mentre erano impegnati nella discesa dalla vetta del Piz Grevasalvas, nel Cantone dei Grigioni. Una terza persona, un 32enne, è rimasto illeso ed è stato trovato dai soccorritori, intervenuti con i cani e un elicottero, mentre scavava nella neve per cercare di salvare i due compagni di cordata.