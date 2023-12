Travolti da una valanga in Svizzera: morto uno scialpinista italiano, un altro è grave

MeteoWeb

Una valanga si è staccata in alta montagna, dal Piz Grevasalvas, in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni, non lontano dalla zona di Tirano, al confine con la Valtellina, provocando una vittima e un ferito tra scialpinisti italiani. La vittima è un lombardo di 42 anni, mentre un altro coetaneo è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Un terzo componente della comitiva di amici, 32 anni, è fortunatamente uscito completamente illeso: è stato trovato dai soccorritori, intervenuti con i cani e un velivolo, mentre cercava di scavare nella neve per salvare gli amici travolti dalla valanga. Uno dei due 42enni è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale elvetico di Coira: le sue condizioni sono definite come molto critiche.

La valanga si è verificata nella mattinata di ieri, giovedì 7 dicembre, ma la notizia si è appresa solo oggi. L’autorità di Polizia Cantonale non ha reso nota l’identità della vittima, né la sua località di residenza.