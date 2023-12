I jet diretti alla COP28 di Dubai sul riscaldamento climatico bloccati da neve e gelo all’Aeroporto di Monaco | VIDEO

MeteoWeb

Se la Terra avesse davvero un’anima, al punto da “ribellarsi” – come a più riprese sostengono molti ambientalisti – dalle “malefatte” dell’uomo “vendicandosi” con i fenomeni meteo estremi, allora chissà quale messaggio Madre Natura vuole mandare ai governanti che erano in partenza dalla Germania a bordo dei jet privati per la conferenza sul cambiamento climatico di Dubai, dove si discute del riscaldamento globale, e invece non ci sono potuti andare perchè un’eccezionale nevicata ha paralizzato l’Aeroporto di Monaco di Baviera congelando gli stessi jet.

Di certo è paradossale che i jet per la conferenza sul clima vengano bloccati proprio da una grande e anomala tempesta di neve e gelo fuori stagione! Le immagini girate nell’Aeroporto di Monaco di Baviera, dove oggi sono rimasti a terra circa 320 voli, mostrano proprio le condizioni dei jet, piegati sulle piste colpite dove la temperatura è attualmente piombata a -4°C e si prospetta una notte glaciale.