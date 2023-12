Previsioni Meteo, il gelo avanza verso l’Italia: clamoroso ribaltone in poche ore, lunedì neve in pianura Padana!

MeteoWeb

Le temperature sono ancora molto calde in queste ore sull’Italia, e in modo particolare al Nord dove abbiamo +16°C a Treviso, +15°C a Padova, Rimini e Pordenone, +14°C a Venezia, Trieste, Udine e Vicenza, +13°C a Torino, Bologna e Ferrara. Fa ancora più caldo sulle Regioni Adriatiche con picchi di +24°C in Puglia, ma il caldo al Nord è particolarmente rilevante perchè a pochissimi chilometri di distanza da località che hanno temperature così miti come quelle padane, è arrivato il gelo e c’è tantissima neve.

In pieno giorno, infatti, le temperature rimangono sottozero ovunque a nord delle Alpi: abbiamo -2°C a Monaco di Baviera, 0°C a Vienna, addirittura -3°C a Praga mentre fa caldissimo sui Balcani con addirittura +19°C a Belgrado. Nelle prossime ore, con il transito della tempesta Ciro verso i Balcani, il fronte freddo porterà l’irruzione artica anche sull’Italia: le temperature diminuiranno rapidamente a partire da stasera e in modo più deciso nella prossima notte. Domani, domenica 3 dicembre, la colonnina di mercurio crollerà anche al Centro/Sud.

Al Nord il freddo delle prossime ore determinerà un bel cuscinetto freddo che nella giornata di dopodomani, lunedì 4 dicembre, porterà la prima nevicata della stagione in pianura Padana: la neve cadrà su tutto il Piemonte, in buona parte di Liguria, Lombardia ed Emilia, imbiancando Torino, Novara, Milano, Bergamo, Brescia, Parma e probabilmente anche Verona. Le città più colpite dalla nevicata, però, saranno Cuneo, Asti, Alessandria, Pavia e Piacenza. Non sarà una nevicata abbondante, ma probabilmente è solo la prima di una lunga serie…

