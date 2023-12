Maltempo, vento da uragano per l’impeto della Tempesta Ciro: raffiche ad oltre 220km/h, scenari surreali

MeteoWeb

Il transito della tempesta Ciro sta provocando uno scenario davvero estremo sull’Italia per le forti raffiche di vento che stanno colpendo tutto il Paese: siamo a livelli di uragano, soprattutto in montagna, sulle Alpi e sull’Appennino dove tra Emilia e Toscana alcune località hanno raggiunto addirittura i 220km/h di raffica massima giornaliera. Ma il vento sta soffiando molto forte anche a valle: impressionante Rimini, che sfiora i 140km/h.

I dati del vento massimo di questa mattina sono davvero impressionanti:

223km/h al Passo della Croce Arcana (Modena)

al Passo della Croce Arcana (Modena) 215km/h a Foce a Giovo (Lucca)

a Foce a Giovo (Lucca) 158km/h al Monte Gomito(Pistoia)

al Monte Gomito(Pistoia) 137km/h a Rimini

a Rimini 130km/h a Belforte (Parma)

a Belforte (Parma) 126km/h al Monte Cimone (Modena)

al Monte Cimone (Modena) 123km/h a Portacaldaia di Penne (Pescara)

a Portacaldaia di Penne (Pescara) 121km/h a Gabicce Mare (Pesaro e Urbino)

a Gabicce Mare (Pesaro e Urbino) 120km/h a Baranello (Campobasso)

a Baranello (Campobasso) 118km/h a Camporella (Reggio Emilia)

a Camporella (Reggio Emilia) 117km/h a Pietra Piccata (Massa)

a Pietra Piccata (Massa) 113km/h a Borghi (Forlì-Cesena)

a Borghi (Forlì-Cesena) 106km/h al Monte Limbara (Sassari)

al Monte Limbara (Sassari) 105km/h a Chiesanuova (San Marino)

a Chiesanuova (San Marino) 97km/h a San Savino di Modigliana (Forlì-Cesena)

a San Savino di Modigliana (Forlì-Cesena) 96km/h a Pisa

a Pisa 94km/h ad Ancona Falconara

ad Ancona Falconara 94km/h a Colletorto (Campobasso)

a Colletorto (Campobasso) 93km/h a Fano (Pesaro e Urbino)

a Fano (Pesaro e Urbino) 93km/h a Capracotta (Isernia)

a Capracotta (Isernia) 89km/h a Gualdo Tadino (Perugia)

a Gualdo Tadino (Perugia) 89km/h al Passo della Raticosa (Firenze)

al Passo della Raticosa (Firenze) 87km/h a Cesena

a Cesena 85km/h al Colle Scorrano (Pescara)

al Colle Scorrano (Pescara) 83km/h a Olbia

a Olbia 81km/h a Civitavecchia (Roma)

a Civitavecchia (Roma) 81km/h a Paparano (Viterbo)

a Paparano (Viterbo) 79km/h a Valentano (Viterbo)

a Valentano (Viterbo) 79km/h a Rosignano Solvay (Livorno)

a Rosignano Solvay (Livorno) 78km/h a Palermo Punta Raisi

a Palermo Punta Raisi 77km/h a Collescipoli (Terni)

a Collescipoli (Terni) 77km/h ad Acquaviva di Montepulciano (Siena)

ad Acquaviva di Montepulciano (Siena) 74km/h a Milano Malpensa

a Milano Malpensa 71km/h a Brindisi

a Brindisi 71km/h a Viterbo

In molte località un vento così estremo sta provocando danni molto considerevoli:

Sulle Alpi si sta alzando un vento impetuoso che si intensificherà sensibilmente nelle prossime ore. La neve è caduta abbondante specie in quota tra Lombardia e Alto Adige, le immagini che arrivano dalla Valle d’Aosta sono invece davvero impressionanti:

Maltempo, il vento da uragano che sta flagellando Cervinia in queste ore

Il versante estero delle Alpi centro/orientali è letteralmente seppellito da una nevicata storica tra Baviera e Austria:

Nelle prossime ore il vento sarà ancora più forte. La mappa per le ore 13:00 evidenzia il rinforzo dei venti su tutte le Alpi centro/occidentali, nel cuore della pianura Padana, nel medio e alto Adriatico con raffiche impetuose tra Romagna e Marche, ancora in Toscana, nel Lazio e nell’Appennino centro/meridionale:

Nel pomeriggio alle ore 16:00 il vento sarà ancora più forte in pianura Padana e al Nord/Est, persisteranno le raffiche da uragano sulle Marche e sul crinale appenninico. Mare in rinforzo sul Lazio:

In serata alle 19:00 inizierà l’ingresso della bora al Nord/Est, con temperature in forte calo. Forte vento su tutte le Regioni Adriatiche e primo maestrale intenso in Calabria:

Nella tarda serata e inizio della notte, mappa delle ore 22:00, possiamo notare come la circolazione rimarrà ancora accentuata su gran parte del Paese:

