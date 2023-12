Potenti raffiche di vento in Molise: paura nella notte a Bojano, danni ingenti | FOTO

MeteoWeb

Nella notte scorsa, l’area matesina è stata teatro di gravi danni causati da potenti raffiche di vento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in numerose occasioni per affrontare le emergenze susseguitesi. Bojano, in provincia di Campobasso, è stata la zona più colpita, dove il vento ha provocato danni significativi a diverse autovetture. Nel contesto urbano, sono stati segnalati tetti scoperchiati e danni notevoli, con alcune strade letteralmente invase da vetri, mattoni, rami e cartelloni.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: