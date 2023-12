Maltempo Molise: tetti scoperchiati, un ferito a Colletorto

MeteoWeb

Le forti raffiche di vento continuano a creare problemi e disagi ad automobilisti e pedoni in Molise. I Vigili del Fuoco di Termoli hanno effettuato numerosi interventi sul litorale molisano a causa di tetti danneggiati. Problemi anche a Larino (Campobasso) e Santa Croce di Magliano (Campobasso) con antenne, gronde e tegole pericolanti. Molti gli alberi caduti sulla strada sia a Campobasso che nei paesi del Basso Molise. Tetti di case scoperchiati a Montenero di Bisaccia (Campobasso) mentre a Colletorto un uomo è rimasto ferito dalle tegole divelte da un’abitazione e finitegli addosso. Al lavoro i pompieri di tutti i distaccamenti del Molise.

A causa del maltempo, sono interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave merci e passeggeri Santa Lucia è rimasta nello scalo termolese dove ha rinforzato gli ormeggi. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca valido fino in serata che prevede vento da sud a forza 7 e mare mosso.

