Maltempo Germania, Baviera sommersa dalla neve: trasporti in tilt | FOTO

Caos trasporti in Baviera, a causa delle abbondanti nevicate. Dopo la cancellazione di ben 160 voli ieri a causa delle avverse condizioni meteo, la situazione persiste anche questa mattina presso l’aeroporto “Franz Josef Strauss” di Monaco di Baviera, con numerosi voli in partenza e arrivo oggetto di cancellazioni. Alcuni voli sono stati dirottati a Francoforte. In particolare, i voli Lufthansa programmati per le prime ore di oggi con destinazioni come Milano Linate (Air Dolomiti), Genova, Roma Fiumicino, Napoli, Palermo e Bari risultano tutti cancellati dal tabellone delle partenze dello scalo tedesco. Anche voli diretti ad altre città europee sono soggetti a cancellazioni.

Nella tarda serata di ieri, a causa delle intense nevicate, diverse linee ferroviarie nei pressi della città capoluogo del Land tedesco sono state interrotte. I collegamenti ferroviari con l’Austria risultano anch’essi interessati da disagi. A Ulm, presso la stazione centrale, un treno proveniente da Stoccarda è stato adattato per operare come treno notturno. La Deutsche Bahn (DB) ha organizzato un treno sostitutivo per i passeggeri bloccati alla stazione centrale di Monaco.

Inoltre, alcune tratte ferroviarie, come quella tra Monaco-Pasing e Fuerstenfeldbruck, tra Tutzing (distretto di Starnberg) e Weilheim nell’Alta Baviera, e tra Neukirchen e Vilseck (entrambi nel distretto di Amberg-Sulzbach), sono state interrotte a causa della caduta di alberi sui binari, generando ulteriori ritardi nei collegamenti ferroviari. La situazione continua ad evolversi, e si consiglia agli utenti dei trasporti di verificare costantemente gli aggiornamenti relativi a possibili cambiamenti nelle programmazioni dei voli e dei treni.