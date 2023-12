Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino all’Epifania

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 7 gennaio 2024.

11- 17 Dicembre

Nella prima settimana, il modello climatologico prevede un’area depressionaria stanziante sull’Europa orientale e che dovrebbe favorire una circolazione nordoccidentale abbastanza mite ed asciutta su buona parte del Paese. In tale contesto, le precipitazioni con buona probabilità saranno sotto la media al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, la Campania e sulle due Isole Maggiori; valori allineati ai range tipici, invece, sul resto del Centro-Sud. Anche le temperature vedranno un generale rialzo rispetto alla media del periodo.

18- 24 Dicembre

Nella seconda settimana, sembra confermata una circolazione mediamente nordoccidentale, ma con scorrimento di masse d’aria tendenzialmente più fredde. Come nella settimana precedente, infatti, le precipitazioni si dovrebbero mantenere sotto la media al Nord, Centro tirrenico, Campania e Isole Maggiori, mentre i valori cumulati dovrebbero essere allineati ai quantitativi tipici sul resto del Paese. Il quadro termico, invece, segnala valori che probabilmente saranno al di sotto di quelli attesi nel periodo su Emilia Romagna e al Centro-Sud, mentre dovrebbero tornare nei range tipici del periodo sul resto del Nord.

25 – 31 Dicembre

Nella terza settimana, la circolazione sembra caratterizzata ancora da flussi mediamente nordoccidentali, ma accompagnati da una maggiore ciclonicità. In tale possibile scenario, non sembrano manifestarsi particolari anomalie per le precipitazioni che dovrebbero mantenersi nelle medie del periodo. Probabili temperature nella media al Nord e al Centro peninsulare; potrebbero tendere invece a crescere al Sud e sulle Isole Maggiori.

1-7 Gennaio

Nella prima settimana del nuovo anno, lo scenario climatologico più probabile, ancora caratterizzato da flussi miti nordoccidentali, segnala precipitazioni allineate ai valori tipici nel periodo; le temperature invece, potrebbero tornare al di sopra della media al Meridione, ma anche su gran parte delle regioni centro-settentrionali.