Naso all’insù per la “Luna Fredda”, l’ultimo plenilunio del 2023 è speciale

L’ultima Luna Piena del 2023 – e la prima Luna Piena dell’inverno – sorgerà dopo le festività natalizie, quando ascenderà la “Luna Fredda“. Ufficialmente piena alle 01:33 del 27 dicembre, l’osservazione della Luna Piena sarà ottimale al suo sorgere a Est, sarà nella costellazione dei Gemelli. Il nostro satellite apparirà luminoso e pieno anche il giorno precedente e successivo, sorgendo al crepuscolo per 3 sere consecutive. È il momento ideale per chiunque voglia provare un nuovo binocolo o un piccolo telescopio ricevuto in regalo.

La Luna Fredda, il primo plenilunio dal Solstizio d’Inverno

La Luna Fredda sarà il primo plenilunio dal Solstizio d’Inverno dell’emisfero settentrionale, il 22 dicembre. Sarà opposta al Sole nel cielo, ma questo mese rispecchierà anche il percorso del Sole attraverso il cielo. Cioè, mentre il Sole è attualmente al suo punto più basso nel cielo diurno dell’emisfero settentrionale, la Luna Piena è al suo punto più alto, e ciò lo rende un plenilunio davvero speciale.

Nella notte di plenilunio e la notte precedente, il nostro satellite naturale brillerà all’incirca tra 2 stelle luminose a Est: Capella nella costellazione dell’Auriga, in alto a sinistra, e la stella Betelgeuse nella costellazione di Orione, in basso a destra.

Il nome popolare della Luna Piena di dicembre, “Luna Fredda”, è un nome Mohawk, secondo l’Old Farmer’s Almanac. Altri nomi includono Long Night Moon (un riferimento al Solstizio, la notte più lunga dell’anno), Drift Clearing Moon, Hoar Frost Moon, Snow Moon e Winter Maker Moon.

La prossima Luna Piena sarà il 25 gennaio: la Luna del Lupo sarà la prima dei 12 pleniluni del 2024.