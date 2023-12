Il maestrale spazza la Sardegna: vento a 115 km/h, disagi nei collegamenti marittimi

MeteoWeb

In Sardegna è stata dichiarata allerta a causa del forte vento, con raffiche di maestrale che hanno superato i 100 km/h, raggiungendo punte di 115 km/h a Silius, nel Medio Campidano, tra la scorsa notte e questa mattina. Questo fenomeno è attribuibile ad un repentino calo delle temperature e venti di burrasca, provocando anche mareggiate e disagi, soprattutto nei collegamenti marittimi. Nel canale di Sardegna, la forza del mare ha raggiunto il livello 9.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, sono state sospese per oggi le corse da e verso la Corsica operate da Moby, sulla tratta tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. Inoltre, il traghetto che opera tra Genova e Porto Torres ha attraccato a Olbia per due giorni.

Il peggioramento delle condizioni meteo marine ha comportato il dirottamento di tutto il traffico marittimo tra Portovesme e Carloforte verso lo scalo di Calasetta, con orari invariati.

I Vigili del Fuoco sono subissati di chiamate per alberi e pali della luce caduti o pezzi di cornicione crollati. A Cagliari, a causa del vento intenso, sono stati chiusi i parchi cittadini, i cimiteri e la Galleria Comunale d’Arte, fino al termine dell’emergenza. Restano aperti, ma sotto costante monitoraggio, il Parco della ex Vetreria di Pirri e il Giardino sotto le mura. Un palo della luce è stato divelto dal vento ed è crollato sulla strada che porta al Poetto di Cagliari, creando non pochi disagi ma per fortuna nessuna vittima.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: