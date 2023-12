Maltempo, forti temporali in Sicilia: la grandine imbianca Ragusa e Nicolosi come fosse neve | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sfuriata meteorologica tipicamente invernale in atto al Sud oggi. La Sicilia è la regione più colpita dalle piogge e dai temporali. I più intensi sono in atto sul settore sudorientale tra Siracusa e Ragusano, ma anche nel Messinese. In particolare, una intensa grandinata ha imbiancato Ragusa, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. A Ragusa, dove attualmente ci sono +12°C, i chicchi di grandine hanno raggiunto le dimensioni di nocciole, formando uno strato di ghiaccio di diversi centimetri sia nel centro storico che nella parte alta della città. Si registra qualche disagio alla circolazione stradale e un incidente di lieve entità. Strade imbiancate dagli accumuli di grandine come fosse neve anche a Nicolosi, nel Catanese, dove ci sono +8°C.

Sul fronte delle precipitazioni in Sicilia, i dati più rilevanti finora sono i 39mm di pioggia caduti a Fiumara, 37mm a Brolo, Scafa Alta, 26mm a San Pier Niceto, tutte nel Messinese, 32mm a Monreale, 31mm a Termini Imerese, 27mm a Carini, 25mm a San Martino delle Scale, tutte nel Palermitano, 20mm a Belpasso, nel Catanese.

Intensa grandinata imbianca Ragusa

