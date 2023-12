Argentina, il maltempo sferza anche a Buenos Aires: danni e disagi, 2 vittime | FOTO

MeteoWeb

Dopo aver causato 13 morti nella città portuale di Bahia Blanca, in Argentina, il maltempo si è spostato verso la capitale Buenos Aires, dove nel corso della nottata sono state registrate forti piogge accompagnate da intense raffiche di vento. Le piogge torrenziali – alternate a grandinate – e i venti oltre i 100km/h hanno provocato danni soprattutto nei quartieri Palermo e Recoleta. In diverse aree della città, sono stati sradicati alberi, divelti segnali stradali e le strade sono state allagate.

Due persone sono morte a causa del maltempo a Buenos Aires. Si tratta – riferisce il canale TN – di una donna colpita dal ramo di un albero spezzato dalla forza del vento e di un uomo caduto in un pozzo all’interno di un cantiere.

Il servizio meteorologico ha emesso la prima allerta poco dopo l’una del mattino anticipando l’arrivo della tempesta e chiedendo alla popolazione di uscire solo in caso di necessità. Per alcune ore, dalle 3 alle 8 del mattino, i voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Ezeiza sono stati sospesi, causando 35 cancellazioni e numerosi ritardi. Sospesa anche la circolazione sulle linee ferroviarie Mitre, Sarmiento, San Martin, Belgrano Norte e Urquiza.

Il Presidente Javier Milei dovrebbe arrivare nel pomeriggio (locale) a Bahia Blanca. In una nota della presidenza argentina riferisce che “il governo lavora di concerto con le autorità provinciali e municipali per fornire assistenza alle vittime”. Il servizio meteorologico mantiene l’allerta arancione.