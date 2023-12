Dramma in Argentina, tempesta con venti a oltre 140 km/h: crolla tetto di un impianto sportivo, 13 morti

MeteoWeb

Il crollo del tetto di un impianto sportivo durante una violenta tempesta in Argentina ha provocato un tragico bilancio: 13 vittime. L’incidente ha avuto luogo nella città portuale di Bahia Blanca, dove le forti piogge e raffiche di vento superiori ai 140 km/h hanno causato il collasso della struttura che ospitava una competizione di pattinaggio. Fonti dell’ufficio del sindaco hanno riferito che il tetto dell’impianto sportivo non ha retto alle avverse condizioni meteo.

In seguito all’emergenza, le autorità hanno confermato il bilancio nel club Bahiense del Norte. Le autorità locali hanno prontamente mobilitato i vigili del fuoco per intervenire sul luogo del disastro e gestire la situazione. L’incidente rappresenta una tragedia per la comunità locale, e il servizio di emergenza ha lavorato duramente per fornire assistenza e soccorso nelle operazioni di recupero.

Argentina, dramma a Bahia Blanca: crollato tetto di un impianto sportivo