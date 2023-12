Maltempo, Foehn furioso in Piemonte: si sfiorano i 160km/h, picchi di +20°C | LIVE

MeteoWeb

Iniziata la tempesta di vento che soffierà forte su tutto il Paese nelle prossime ore e nella giornata di domani. In Piemonte, si registrano le prime raffiche di Foehn tempestose in Val Susa. La pagina Facebook “Centro Meteo Piemonte” segnala raffiche di 157km/h alla Sacra di San Michele, 133km/h a Bussoleno Rio Forno (1600 metri s.l.m.), 117km/h a Chianocco Alpe Combe (1590 metri s.l.m.), 110km/h a Susa Pietrastretta, 94km/h a Bussoleno.

Con questi forti venti di Foehn, le temperature stanno salendo nella notte su livelli eccezionali per dicembre, non solo in quota. Segnaliamo, infatti, +20°C a Villar Perosa, Avigliana, Susa Pietrastretta, Borgone Susa, +19°C a Trana, +18°C a Perrero, +17°C a Chiomonte, Mompantero, +16°C a Salbertrand, San Damiano Macra, Paesana, +15°C a Cuneo, Villanova Canavese.

A causare questa tempesta di vento è il contrasto tra “l’espansione di un anticiclone atlantico verso l’Europa occidentale e la progressiva discesa di una vasta area depressionaria di origine polare verso l’arco alpino centro-orientale“, affermano gli esperti di Arpa Piemonte. Per sabato 23 dicembre, Arpa prevede residue condizioni di Foehn sulle alte valli e di vento forte in quota, graduale attenuazione della ventilazione sulle pianure.

Oltre a tutto l’arco alpino, dove sono previste anche forti nevicate nella zona di confine e sui versanti esteri di Austria e Svizzera, la tempesta di maestrale colpirà in modo particolarmente intenso la Sardegna, con venti impetuosi e mareggiate, e anche il Canale di Sicilia. Domani, venerdì 22 dicembre, avremo qualche pioggia e temporale anche nel basso Tirreno tra Campania meridionale, Calabria occidentale, Sicilia settentrionale, e qualche temporale isolato anche nel Canale di Sicilia, su Lampedusa, Pantelleria e Malta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: