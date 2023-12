Maltempo Lazio, raffiche fino a 80km/h nel Viterbese: “grave erosione della foce del fiume Marta”

MeteoWeb

Non solo il litorale romano. Il maltempo che ieri ha investito la costa del Lazio ha interessato anche il litorale del Viterbese con forti raffiche di vento fino a 80km/h e mareggiate lungo la foce del fiume Marta. A renderlo noto è il Presidente del sindacato dei balneari di Tarquinia, in provincia di Viterbo. “Anche il nostro litorale è stato investito da un vento fortissimo e da una violentissima mareggiata”, spiega in una nota il Presidente del Sib Taquinia, Marzia Marzoli. “Ieri, 2 dicembre, in sole 24 ore abbiamo avuto i venti peggiori che possano sferzare Tarquinia, scirocco, libeccio e ponente, con raffiche che hanno toccato gli 80km/h”, prosegue Marzoli.

“La foce del fiume Marta è quasi completamente chiusa dalla notevole quantità di sabbia che è stata spostata in poche ore dalla mareggiata. L’acqua, fortunatamente senza creare problemi agli stabilimenti, ha raggiunto in alcuni punti la strada. Il frequente ripetersi di questi fenomeni sta aggravando l’erosione e mettendo a dura prova la tenuta degli arenili. Esprimo la mia solidarietà e vicinanza agli imprenditori balneari tarquiniesi e a quelli di tutta Italia, che devono fare ancora una volta la conta dei danni“, ha concluso Marzoli.

