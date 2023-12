Maltempo, raffiche di vento di quasi 100km/h sul litorale romano: alberi caduti e forte mareggiata

MeteoWeb

Litorale romano sferzato dal forte vento con punte di quasi 100km/h e da una mareggiata con picchi di onde tra i 2,5 ed i 3 metri. Ad Ostia, registrate raffiche di vento fino a 98km/h, 85km/h a Civitavecchia, ma anche 80km/h a Roma. Alberi sono caduti sul territorio di Fiumicino, tra cui su via Portuense, viale di Porto, via De Sica, piazza Salvo D’Acquisto. In campo la Protezione Civile di Fiumicino per la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza. “Sono ore complicate per il vento forte che sta facendo danni sul territorio e mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente la nostra Protezione Civile Misericordia confraternita Città di Fiumicino, con cui in queste ore siamo in continuo contatto, per il grande impegno messo in campo ed il monitoraggio della situazione”, afferma l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa.

Il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, attraverso un’apposita ordinanza, ha ordinato la chiusura immediata al pubblico dei cimiteri e dei parchi comunali fino a tutta la giornata di domani 3 dicembre per tutelare l’incolumità pubblica. Dalla prima mattinata di oggi, il vento sta causando la caduta di oggetti all’interno dei cimiteri e di alberi e rami su tutto il territorio comunale.

Le strutture balneari della costa, da Ostia sino a Fregene, così come le imboccature di Fiumara Grande e dei porti di Ostia e Fiumicino, sono di nuovo alle prese con la forza del mare e sotto osservazione è il fenomeno erosivo. Particolare attenzione in un tratto di Focene dove, dopo la scorsa mareggiata, è stata approntata una difesa con paratie visto che l’acqua del mare si avvicinava ad alcune abitazioni. Il forte vento, inoltre, ha sollevato molta sabbia dall’arenile sulla sede stradale del lungomare di Ostia. Un albero è caduto nella zona dell’Infernetto, nell’entroterra lidense.

Danni anche a Roma

Alberi e rami caduti anche a Roma a causa del vento forte. Oltre 100 le segnalazioni arrivate finora da varie zone della città. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale per la messa in sicurezza e la viabilità. Al momento non risultano feriti. Tra gli episodi, in via Perevagno, in zona Aurelia, due alberi secolari sono caduti in strada danneggiando un’auto in sosta.

