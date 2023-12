Maltempo Liguria: raffiche di vento fino a 143 km/h, nuova violenta mareggiata assedia il Levante

MeteoWeb

Venti forti o di burrasca di provenienza sudoccidentale hanno insistito sulla Liguria nella notte con raffiche fino a 90-100 km/h sulla costa spezzina e diffusamente oltre 120-140 km/h sui crinali appenninici più esposti, la raffica massima di 143 km/h è stata registrata a Tanadorso in provincia di Genova: è quanto ha reso noto l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal). Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte a causa degli alberi caduti sulle strade in particolare nell’entroterra del centro-levante ligure. Registrati diversi smottamenti e alberi caduti in particolare in Val Trebbia e nell’entroterra del Tigullio.

Il mare in Liguria è agitato con mareggiate di libeccio sulle coste esposte, l’onda più significativa di 3,4 metri è stata registrata dalla boa della Spezia. La nuova violenta mareggiata sta flagellando il Levante ligure con onde che lambiscono la linea ferroviaria a Lavagna e la via Aurelia in località S.Anna a Sestri Levante.

Nelle ultime ore registrare precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio moderato, più insistenti nelle aree interne di Levante. Nel genovesato il picco di piena è transitato nelle sezioni del Trebbia e dell’Aveto, non sono state segnalate particolari criticità. Nello spezzino il picco di piena del Magra sta transitando in queste ore.

