Maltempo Lombardia, danni in Valle Camonica: anziano intrappolato in una galleria allagata

Il maltempo che da due giorni si è abbattuto sulla Lombardia sta facendo danni e creando disagi in Valle Camonica, nel Bresciano. Non si registrano feriti, ma la circolazione su alcune strade è compromessa per frane e smottamenti oltre che per allagamenti di gallerie. Questa mattina un automobilista di 82 anni è rimasto bloccato a Berzo Demo proprio nel tratto di galleria che era stata chiusa, trovandosi poi impossibilitato a proseguire. Allertati i soccorsi, è stato recuperato dai Carabinieri.

